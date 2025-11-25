The Blood of Dawnwalker остаётся амбициозной RPG, но геймеры беспокоятся, получится ли всё задуманное в итоге

Недавно режиссёр предстоящей ролевой игры The Blood of Dawnwalker Конрад Томашкевич рассказал больше об игре в интервью Eurogamer. Учитывая, что режиссёр этой игры ранее работал над The ​​Witcher 3, есть множество причин для ажиотажа, но отзывы на Reddit всё ещё скорее сдержанно-оптимистичны, чем полностью оптимистичны. Смена сил между днём и ночью, а также общий подход к открытому миру-песочнице даже заставили некоторых пользователей Reddit сравнить эту игру с некоторыми играми Legend of Zelda. Однако есть элементы игрового дизайна, которые не могут не вызывать беспокойства у игроков.

В интервью Eurogamer Томашкевич объяснил, что в этой игре «нет основного квеста». Пользователи Reddit поспешили провести параллели с The Legend of Zelda: Breath of the Wild. В обеих играх можно сразу же отправиться в замок, чтобы сразиться с антагонистом. Скорее всего, это не обернётся для вас успехом, но такой вариант всё же есть. Другой вариант — исследовать мир, выполнять задания, улучшать снаряжение и навыки, чтобы лучше подготовиться к бою.

В топовом комментарии Reddit хвалят выбор дизайна:

Это умный способ избежать лудонарративного диссонанса. Вместо того, чтобы побочный контент был бессмысленным на фоне этической безотлагательности основного сюжета, он может стать для главного героя средством получения ресурсов, необходимых для защиты и спасения его семьи.

Распространённая шутка в таких играх, как The Witcher 3 или Breath of the Wild, заключается в том, что игроки берутся за нелепые задания и квесты, пока драматический основной сюжет ждёт своего часа. Например, чем больше думаешь об этом, тем глупее тратить время на то, чтобы Линк участвовал в испытании по сёрфингу на щите, спускаясь с горы, пока Зельда изо всех сил пытается сдержать Ганона. Когда на спасение семьи отводится ограниченное время, выполнение побочных заданий воспринимается скорее как шаг к цели, чем как глупое развлечение.

Но не все пользователи полностью убеждены. Другой пользователь написал:

Мне вообще меньше нравятся игры с ограничением по времени. Я хочу играть в игры, особенно в одиночные, в своём темпе, но из-за ограничений по времени я постоянно чувствую себя подгоняемым.

Другие пользователи также беспокоятся об отсутствии основного квеста. Один из них написал:

Я также надеюсь, что сценарий не будет жертвовать свободой, которую он предоставляет в квестах, было бы обидно, если бы из-за этого получился плохой сюжет.

Выход The Blood of Dawnwalker запланирован на 2026 год.