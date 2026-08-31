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The Blood of Dawnwalker 03.09.2026
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир, Средневековье
7.7 468 оценок

The Blood of Dawnwalker получил 85 баллов на Opencritic и 82 балла на Metacritic: критики довольны игрой, но есть нюансы

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Сегодня, 31 августа, спало эмбарго на публикацию рецензий The Blood of Dawnwalker - и первые оценки уже появились в сети. На агрегаторе Opencritic средний балл на момент публикации составляет 85 баллов на основе 47 оценок при 89% рекомендаций от критиков. На Metacritic игра получила 82 балла, но при меньшем числе рецензий. Дебютный проект Rebel Wolves, студии, основанной ветеранами The Witcher 3, встречают в основном положительно, хотя и не без оговорок.

Журналисты единодушно отмечают: в игре чувствуется "ДНК Ведьмака" - в атмосфере, музыке и подходе к повествованию. Однако у проекта есть и собственная уникальная фишка: система времени, заставляющая игроков выбирать, какие задания выполнять, а какие пропускать.

Среди сильных сторон пресса выделяет проработанные RPG-механики, красивый мир, отличную актёрскую озвучку и глубокие сюжетные ветки. Но нашлись и слабые места - рецензенты указывают на "корявый" бой, устаревшую мимику персонажей, а некоторые издания жалуются на технические проблемы и пустоватый открытый мир.

Самая высокая оценка (9.5/10, Capsule Computers):

The Blood of Dawnwalker выдаёт многослойную нарративную глубину, плотный миростроительный материал и отличный двойной бой, который делает исследование и сражения одинаково увлекательными - и это действительно выделяется в современном игровом ландшафте.

Средняя оценка (8/10, GRYOnline.pl):

Игра очаровывает превосходным прологом, приземленной атмосферой, зрелым выбором в оттенках серого и запоминающимися персонажами. К сожалению, после блестящего старта впечатление портится из-за повторяющихся активностей в открытом мире в стиле Ubisoft, которые приходится проходить, чтобы добраться до нарративных сокровищ.

Самая низкая оценка (6/10, The Beta Network):

От ключевых участников команды, подарившей нам The Witcher 3, The Blood of Dawnwalker оказался разочаровывающим провалом. Повторяющийся бой, проходные квесты и частые вылеты оставляют ощущение упущенной возможности у этого многообещающего вампирского приключения.

Несмотря на разброс оценок, даже самые строгие критики признают: у Rebel Wolves получился амбициозный и запоминающийся дебют, который уже называют одним из главных RPG-событий года. Релиз состоится уже 3 сентября на PC, PS5 и Xbox Series X/S.

Индустрия 49
74
67
Комментарии:  67
Ваш комментарий
Тоmmy

ну неплохо, я ожидал в районе 70. А так 8.5 вполне вполне

27
AndruhaGruz