The Blood of Dawnwalker получил хотфикс 1.0.4 - исправлены проблемы с квестами, сохранениями и стабильностью

Rebel Wolves выпустила хотфикс 1.0.4 для The Blood of Dawnwalker. На консолях обновление обозначено как 1.005.
Разработчики сосредоточились на исправлении ошибок, которые могли мешать прохождению игры, а также внесли ряд улучшений стабильности.
В частности, хотфикс:
- исправляет несколько проблем, блокировавших прохождение квестов;
- устраняет ошибку, из-за которой нельзя было сохранить игру;
- исправляет случаи, когда Коэн мог застрять внутри домов и пещер;
- устраняет бесконечную загрузку при прохождении задания «On the Run»;
- исправляет несколько проблем с диалогами и появлением NPC;
- возвращает возможность блокировать атаки в некоторых ситуациях;
- исправляет остановку музыки в прологе;
- устраняет проблему с падением FPS при подключении контроллеров через устаревший GameInput в Steam-версии;
- исправляет работу VSync при использовании FSR Frame Generation на ПК;
- не позволяет факелам бесконтрольно увеличиваться в размерах.
Также разработчики внесли несколько визуальных и технических исправлений.
Это небольшой хотфикс, направленный прежде всего на устранение критических ошибок, мешавших прохождению. Rebel Wolves продолжает работу над The Blood of Dawnwalker, а параллельно уже ведётся разработка следующей части.
Шёл третий день с выхода игры, а к ней уже выходит 4 патч...
Взяли пример со Сталкера 2, выпустив кривой и неоптимизированный кусок кода.
Когда-нибудь игры на релизе будут выходить полноценными, а не альфа-бета версиями, но не сегодня...
Этот мусор уже ничем не исправить.
Желаю разрабам провала и распада студии, а поглотителям кала, которым "это" зашло - приятного аппетита.
Ясно, производительность править ненадо. Видимо придется 2 года ждать, как с драгон догмой.
В РУСОФИЮ НЕ ИГРАЕМ! ПШИКАМ ЗАПЕРЕТ!
ЗАПРЕТИТЬ ЭТО ОВНО У НАС!!!!!!!!!!!!!!!!!
Криворукие клоуны упаковывают игру на урино