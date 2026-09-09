The Blood of Dawnwalker получил хотфикс 1.0.4 - исправлены проблемы с квестами, сохранениями и стабильностью

Rebel Wolves выпустила хотфикс 1.0.4 для The Blood of Dawnwalker. На консолях обновление обозначено как 1.005.

Разработчики сосредоточились на исправлении ошибок, которые могли мешать прохождению игры, а также внесли ряд улучшений стабильности.

В частности, хотфикс:

исправляет несколько проблем, блокировавших прохождение квестов;

устраняет ошибку, из-за которой нельзя было сохранить игру;

исправляет случаи, когда Коэн мог застрять внутри домов и пещер;

устраняет бесконечную загрузку при прохождении задания «On the Run»;

исправляет несколько проблем с диалогами и появлением NPC;

возвращает возможность блокировать атаки в некоторых ситуациях;

исправляет остановку музыки в прологе;

устраняет проблему с падением FPS при подключении контроллеров через устаревший GameInput в Steam-версии;

исправляет работу VSync при использовании FSR Frame Generation на ПК;

не позволяет факелам бесконтрольно увеличиваться в размерах.

Также разработчики внесли несколько визуальных и технических исправлений.

Это небольшой хотфикс, направленный прежде всего на устранение критических ошибок, мешавших прохождению. Rebel Wolves продолжает работу над The Blood of Dawnwalker, а параллельно уже ведётся разработка следующей части.