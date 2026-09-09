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The Blood of Dawnwalker 03.09.2026
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир, Средневековье
7.2 688 оценок

The Blood of Dawnwalker получил хотфикс 1.0.4 - исправлены проблемы с квестами, сохранениями и стабильностью

IKarasik IKarasik

Rebel Wolves выпустила хотфикс 1.0.4 для The Blood of Dawnwalker. На консолях обновление обозначено как 1.005.

Разработчики сосредоточились на исправлении ошибок, которые могли мешать прохождению игры, а также внесли ряд улучшений стабильности.

В частности, хотфикс:

  • исправляет несколько проблем, блокировавших прохождение квестов;
  • устраняет ошибку, из-за которой нельзя было сохранить игру;
  • исправляет случаи, когда Коэн мог застрять внутри домов и пещер;
  • устраняет бесконечную загрузку при прохождении задания «On the Run»;
  • исправляет несколько проблем с диалогами и появлением NPC;
  • возвращает возможность блокировать атаки в некоторых ситуациях;
  • исправляет остановку музыки в прологе;
  • устраняет проблему с падением FPS при подключении контроллеров через устаревший GameInput в Steam-версии;
  • исправляет работу VSync при использовании FSR Frame Generation на ПК;
  • не позволяет факелам бесконтрольно увеличиваться в размерах.

Также разработчики внесли несколько визуальных и технических исправлений.

Это небольшой хотфикс, направленный прежде всего на устранение критических ошибок, мешавших прохождению. Rebel Wolves продолжает работу над The Blood of Dawnwalker, а параллельно уже ведётся разработка следующей части.

Обновления 4
38
33
Комментарии:  33
Ваш комментарий
Sunsh1ne98

Шёл третий день с выхода игры, а к ней уже выходит 4 патч...
Взяли пример со Сталкера 2, выпустив кривой и неоптимизированный кусок кода.
Когда-нибудь игры на релизе будут выходить полноценными, а не альфа-бета версиями, но не сегодня...

20
Hanzо

Этот мусор уже ничем не исправить.

Желаю разрабам провала и распада студии, а поглотителям кала, которым "это" зашло - приятного аппетита.

9
Андрей Ккккк

Ясно, производительность править ненадо. Видимо придется 2 года ждать, как с драгон догмой.

7
Дэмиен

В РУСОФИЮ НЕ ИГРАЕМ! ПШИКАМ ЗАПЕРЕТ!
ЗАПРЕТИТЬ ЭТО ОВНО У НАС!!!!!!!!!!!!!!!!!

7
MaliciousAcolyte

Криворукие клоуны упаковывают игру на урино