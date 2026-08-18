The Blood of Dawnwalker получила финальные системные требования

Студия Rebel Wolves представила финальные системные требования ПК-версии The Blood of Dawnwalker. Разработчики подготовили четыре пресета с разными целевыми разрешениями и частотой кадров — от 1080p при 30 к/с до 4K при 60 к/с.
В таблице указано, что рекомендуемые конфигурации рассчитаны с включёнными технологиями масштабирования изображения DLSS, FSR или XeSS. Во всех вариантах потребуется 16 ГБ оперативной памяти, SSD на 60 ГБ и Windows 10 или более новую версию ОС с DirectX 12.
1080p, 30 FPS — низкие настройки (минимум)
- ОС: Windows 10 или новее, DirectX 12
- Процессор: Intel Core i5-11400F / AMD Ryzen 7 2700X
- Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 / AMD Radeon RX 580
- VRAM: 6 ГБ или больше
- ОЗУ: 16 ГБ
- Накопитель: 60 ГБ SSD
- ОС: Windows 10 или новее, DirectX 12
1080p, 60 FPS — средние настройки
- ОС: Windows 10 или новее, DirectX 12
- Процессор: Intel Core i7-11700K / AMD Ryzen 7 5700X
- Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER / GTX 1070 Ti / AMD Radeon RX 5700 / Intel Arc A750
- VRAM: 8 ГБ или больше
- ОЗУ: 16 ГБ
- Накопитель: 60 ГБ SSD
1440p, 60 FPS — высокие настройки (рекомендуемые)
- ОС: Windows 10 или новее, DirectX 12
- Процессор: Intel Core i7-11700K / AMD Ryzen 7 5700X
- Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 4060 / AMD Radeon RX 7600 XT / Intel Arc B580
- VRAM: 8 ГБ или больше
- ОЗУ: 16 ГБ
- Накопитель: 60 ГБ SSD
2160p, 60 FPS — ультра
- ОС: Windows 10 или новее, DirectX 12
- Процессор: Intel Core i7-12700K / AMD Ryzen 7 7800X3D
- Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti / AMD Radeon RX 9070
- VRAM: 12 ГБ или больше
- ОЗУ: 16 ГБ
- Накопитель: 60 ГБ SSD
Таким образом, для игры в 1440p при 60 к/с на высоких настройках разработчики рекомендуют относительно доступную по современным меркам связку из Core i7-11700K или Ryzen 7 5700X и RTX 4060, RX 7600 XT либо Arc B580. При этом для 4K и ультранастроек требования заметно возрастают — потребуется как минимум RTX 4070 Ti или Radeon RX 9070 с 12 ГБ видеопамяти.
Стоит отметить, что ранее Rebel Wolves уже проводила дополнительную оптимизацию игры, после чего минимальные и рекомендуемые требования были снижены. В частности, минимальной видеокартой стала GTX 1060 вместо первоначально заявленных GTX 1070/RTX 3050.
The Blood of Dawnwalker выйдет 3 сентября 2026 года на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.
То бишь, моей 5060 хватит?
Ну посмотрим как она в итоге будет работать учитывая что игра на го8не UE5.
Вы не забывайте, что там UE5. Тут скорее RTX 2060 в минималках, для 30 фпс.
С апскейлом и режимом баланса XD ахахахахаххахаха, прогрев идёт полным ходом. Для справки как будет работать DLSS Balanced: 3840×2160 будет рисоваться из ≈2227×1253, соответственно 2560×1440 из ≈1485×835, 1920×1080 из ≈1114×626 и т.д.