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The Blood of Dawnwalker 04.09.2026
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир, Средневековье
7.7 456 оценок

The Blood of Dawnwalker получила финальные системные требования

monk70 monk70

Студия Rebel Wolves представила финальные системные требования ПК-версии The Blood of Dawnwalker. Разработчики подготовили четыре пресета с разными целевыми разрешениями и частотой кадров — от 1080p при 30 к/с до 4K при 60 к/с.

В таблице указано, что рекомендуемые конфигурации рассчитаны с включёнными технологиями масштабирования изображения DLSS, FSR или XeSS. Во всех вариантах потребуется 16 ГБ оперативной памяти, SSD на 60 ГБ и Windows 10 или более новую версию ОС с DirectX 12.

1080p, 30 FPS — низкие настройки (минимум)

  • ОС: Windows 10 или новее, DirectX 12
  • Процессор: Intel Core i5-11400F / AMD Ryzen 7 2700X
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 / AMD Radeon RX 580
  • VRAM: 6 ГБ или больше
  • ОЗУ: 16 ГБ
  • Накопитель: 60 ГБ SSD
  • ОС: Windows 10 или новее, DirectX 12

1080p, 60 FPS — средние настройки

  • ОС: Windows 10 или новее, DirectX 12
  • Процессор: Intel Core i7-11700K / AMD Ryzen 7 5700X
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER / GTX 1070 Ti / AMD Radeon RX 5700 / Intel Arc A750
  • VRAM: 8 ГБ или больше
  • ОЗУ: 16 ГБ
  • Накопитель: 60 ГБ SSD

1440p, 60 FPS — высокие настройки (рекомендуемые)

  • ОС: Windows 10 или новее, DirectX 12
  • Процессор: Intel Core i7-11700K / AMD Ryzen 7 5700X
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 4060 / AMD Radeon RX 7600 XT / Intel Arc B580
  • VRAM: 8 ГБ или больше
  • ОЗУ: 16 ГБ
  • Накопитель: 60 ГБ SSD

2160p, 60 FPS — ультра

  • ОС: Windows 10 или новее, DirectX 12
  • Процессор: Intel Core i7-12700K / AMD Ryzen 7 7800X3D
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti / AMD Radeon RX 9070
  • VRAM: 12 ГБ или больше
  • ОЗУ: 16 ГБ
  • Накопитель: 60 ГБ SSD

Таким образом, для игры в 1440p при 60 к/с на высоких настройках разработчики рекомендуют относительно доступную по современным меркам связку из Core i7-11700K или Ryzen 7 5700X и RTX 4060, RX 7600 XT либо Arc B580. При этом для 4K и ультранастроек требования заметно возрастают — потребуется как минимум RTX 4070 Ti или Radeon RX 9070 с 12 ГБ видеопамяти.

Стоит отметить, что ранее Rebel Wolves уже проводила дополнительную оптимизацию игры, после чего минимальные и рекомендуемые требования были снижены. В частности, минимальной видеокартой стала GTX 1060 вместо первоначально заявленных GTX 1070/RTX 3050.

The Blood of Dawnwalker выйдет 3 сентября 2026 года на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

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Комментарии:  29
Ваш комментарий
AlexMort

То бишь, моей 5060 хватит?

12
saa0891

Ну посмотрим как она в итоге будет работать учитывая что игра на го8не UE5.

10
North235

Вы не забывайте, что там UE5. Тут скорее RTX 2060 в минималках, для 30 фпс.

7
CoolKaz

С апскейлом и режимом баланса XD ахахахахаххахаха, прогрев идёт полным ходом. Для справки как будет работать DLSS Balanced: 3840×2160 будет рисоваться из ≈2227×1253, соответственно 2560×1440 из ≈1485×835, 1920×1080 из ≈1114×626 и т.д.