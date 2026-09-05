The Blood of Dawnwalker получила хотфикс 1.0.3 на ПК - добавлена поддержка DualSense

Rebel Wolves выпустила небольшое обновление 1.0.3 для ПК-версии The Blood of Dawnwalker. Хотфикс содержит одно важное изменение для пользователей Steam.
Что изменилось
- Добавлена официальная поддержка контроллера DualSense в Steam.
Разработчики также поблагодарили игроков за поддержку и отметили, что продолжат выпускать улучшения, чтобы сделать прохождение игры ещё более комфортным.
The Blood of Dawnwalker — это мрачная фэнтезийная ролевая игра от третьего лица, созданная на движке UE5 людьми, ранее участвовавшими в разработке The Witcher 3. Действие переносит нас в Карпаты XIV века. Мы играем за Странника Рассвета — гибрида человека и вампира. Нам предстоит остановить вампирскую угрозу в течение 30 дней, а сюжет игры полон неожиданных решений.
- Статтеры исправили?
- Зачем? Дуалсенс важнее!
Разработчики также поблагодарили игроков за поддержку и отметили, что продолжат выпускать улучшения, чтобы сделать прохождение игры ещё более комфортным.Ахах да ей оптимизации надо минимум месяца 2 ещё комфор нашли 😂😂😂Она буквально на всëм тормозит статорит и это при средней графике.
Хз, о каких багах идет речь, за 3 дня игры вылетел только один раз в городе, и то это я начал улучшать все подряд + моды на 9999 дней до битвы с финальным боссом) Бесит только, когда ГГ сворачивает с тропки, становится как вкопанный, и никакие патчи не помогли.
Графа дерьмо полное , вообще игра не понравилась не цепляет
Больше всего это и не хватало..