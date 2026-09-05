The Blood of Dawnwalker получила хотфикс 1.0.3 на ПК - добавлена поддержка DualSense

Rebel Wolves выпустила небольшое обновление 1.0.3 для ПК-версии The Blood of Dawnwalker. Хотфикс содержит одно важное изменение для пользователей Steam.

Что изменилось

Добавлена официальная поддержка контроллера DualSense в Steam.

Разработчики также поблагодарили игроков за поддержку и отметили, что продолжат выпускать улучшения, чтобы сделать прохождение игры ещё более комфортным.

The Blood of Dawnwalker — это мрачная фэнтезийная ролевая игра от третьего лица, созданная на движке UE5 людьми, ранее участвовавшими в разработке The Witcher 3. Действие переносит нас в Карпаты XIV века. Мы играем за Странника Рассвета — гибрида человека и вампира. Нам предстоит остановить вампирскую угрозу в течение 30 дней, а сюжет игры полон неожиданных решений.