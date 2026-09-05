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The Blood of Dawnwalker 03.09.2026
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир, Средневековье
7.3 630 оценок

The Blood of Dawnwalker получила хотфикс 1.0.3 на ПК - добавлена поддержка DualSense

monk70 monk70

Rebel Wolves выпустила небольшое обновление 1.0.3 для ПК-версии The Blood of Dawnwalker. Хотфикс содержит одно важное изменение для пользователей Steam.

The Blood of Dawnwalker "Патч - v1.0.3 с добавлением поддержки DualSense в Steam" [Steam]

Что изменилось

  • Добавлена официальная поддержка контроллера DualSense в Steam.

Разработчики также поблагодарили игроков за поддержку и отметили, что продолжат выпускать улучшения, чтобы сделать прохождение игры ещё более комфортным.

The Blood of Dawnwalker — это мрачная фэнтезийная ролевая игра от третьего лица, созданная на движке UE5 людьми, ранее участвовавшими в разработке The Witcher 3. Действие переносит нас в Карпаты XIV века. Мы играем за Странника Рассвета — гибрида человека и вампира. Нам предстоит остановить вампирскую угрозу в течение 30 дней, а сюжет игры полон неожиданных решений.

Любовь в мире вампиров - все доступные романы в The Blood of Dawnwalker
ПК 13 Обновления 3
37
54
Комментарии:  54
Ваш комментарий
MaliciousAcolyte

- Статтеры исправили?

- Зачем? Дуалсенс важнее!

28
Punisher1

Разработчики также поблагодарили игроков за поддержку и отметили, что продолжат выпускать улучшения, чтобы сделать прохождение игры ещё более комфортным.Ахах да ей оптимизации надо минимум месяца 2 ещё комфор нашли 😂😂😂Она буквально на всëм тормозит статорит и это при средней графике.

13
Detector HP

Хз, о каких багах идет речь, за 3 дня игры вылетел только один раз в городе, и то это я начал улучшать все подряд + моды на 9999 дней до битвы с финальным боссом) Бесит только, когда ГГ сворачивает с тропки, становится как вкопанный, и никакие патчи не помогли.

8
Ник Тик

Графа дерьмо полное , вообще игра не понравилась не цепляет

7
Сергей Понащенко

Больше всего это и не хватало..

4
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