The Blood of Dawnwalker получила хотфикс 1.0.5 - разработчики устранили часть статтеров

Rebel Wolves выпустила хотфикс 1.0.5 для ролевой игры с открытым миром The Blood of Dawnwalker на ПК в Steam и GOG. Главным изменением стало обновление конвейера компиляции шейдеров, которое должно уменьшить или полностью устранить статтеры у части игроков на ПК.

Что изменилось:

Улучшен конвейер компиляции шейдеров ;

; Исправлены проблемы с подёргиваниями изображения у некоторых пользователей.

Одной из главных технических проблем ПК-версии после релиза были микрофризы. Такие статтеры проявляются как резкие скачки времени кадра при первом появлении новых эффектов или объектов на экране. Улучшение пайплайна компиляции шейдеров как раз направлено на снижение подобных задержек.

Это уже пятый хотфикс за неделю после выхода игры: ранее Rebel Wolves исправила вылеты, софтлоки, проблемы с контроллерами, поддержку DualSense в Steam и ряд игровых багов, а теперь сосредоточилась на оптимизации производительности.