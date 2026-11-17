Разработчики The Blood of Dawnwalker выпустили обновление 1.2, которое добавляет в ролевую игру режим «Новая игра+». Патч стал доступен 17 ноября на ПК и консолях PlayStation 5 и Xbox Series X|S. На консолях обновление распространяется под номером 1.007 (01.007.000).

Новый режим открывается после завершения эпилога и позволяет пройти сюжет заново, сохранив основную часть прогресса: уровень персонажа, навыки и инвентарь. При этом максимальный уровень повышен до 100, а привязка уровней противников к отдельным регионам отключена. После прохождения пролога игроки смогут свободнее исследовать все области мира, а характеристики врагов будут подстраиваться под уровень героя. Кроме того, противники получат повышенный урон, чтобы сохранить сложность сражений.

В «Новой игре+» также появятся обновленные версии брони, мечей и аксессуаров с улучшенными характеристиками. Они сохранят прежние названия и иконки, но будут отличаться специальными рамками и отметкой NG+ в названиях. Легендарные предметы получат уникальное красное оформление.

Запустить режим можно из главного меню, выбрав сохранение из обычного прохождения и желаемую сложность. Новое приключение начнется с самого начала истории, однако полученные ранее навыки и предметы будут доступны уже во время пролога, в начале задания Withering Away.

Помимо главного нововведения, обновление 1.2 расширило саундтрек издания Eclipse Edition, добавив дополнительные композиции. Разработчики также исправили ряд проблем с геометрией ландшафта, чтобы сделать перемещение во время исследования и сражений плавнее, изменили запас здоровья противников 17–30-го уровней и скорректировали частоту использования ими боевых способностей.