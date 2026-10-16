The Blood of Dawnwalker получит обновление 1.1 через неделю - разработчики опубликовали список изменений

Разработчики The Blood of Dawnwalker опубликовали список нововведений и правок, которые войдут в обновление 1.1. Патч запланирован на следующую неделю.

Среди новых функций — возможность «перерождения разума», позволяющая сбросить изученные способности фехтования, ведьмачества и вампиризма, чтобы освоить другой набор умений. Также в игру добавят возможность гладить животных: разработчики решили объединить направленную боевую систему с взаимодействием с кошками и собаками.

Сюжетный режим обновят: игрокам предложат выбор между «Снисходительной» сложностью, которая ранее называлась «Сюжетом», и новым режимом истории с дополнительной боевой помощью. Кроме того, появятся расширенные настройки субтитров — можно будет увеличить шрифт и включить субтитры для всех реплик.

В разделе изменений и улучшений — обновление технологии FrameGen с отдельными настройками, улучшения камеры и анимаций в бою, а также правки боевой системы: более точное наведение, захват цели и выход из боя. Доработают и передвижение — отзывчивость наведения и прикрепления к поверхностям при использовании Shadowstep и Planeshift. Отдельно отмечается, что в японской версии для Steam больше не будут цензурировать кровь и расчленение.

Помимо этого, обновление включает более 1100 других улучшений и исправлений.