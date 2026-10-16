The Blood of Dawnwalker получит обновление 1.1 через неделю - разработчики опубликовали список изменений

Разработчики The Blood of Dawnwalker опубликовали список нововведений и правок, которые войдут в обновление 1.1. Патч запланирован на следующую неделю.
Среди новых функций — возможность «перерождения разума», позволяющая сбросить изученные способности фехтования, ведьмачества и вампиризма, чтобы освоить другой набор умений. Также в игру добавят возможность гладить животных: разработчики решили объединить направленную боевую систему с взаимодействием с кошками и собаками.
Сюжетный режим обновят: игрокам предложат выбор между «Снисходительной» сложностью, которая ранее называлась «Сюжетом», и новым режимом истории с дополнительной боевой помощью. Кроме того, появятся расширенные настройки субтитров — можно будет увеличить шрифт и включить субтитры для всех реплик.
В разделе изменений и улучшений — обновление технологии FrameGen с отдельными настройками, улучшения камеры и анимаций в бою, а также правки боевой системы: более точное наведение, захват цели и выход из боя. Доработают и передвижение — отзывчивость наведения и прикрепления к поверхностям при использовании Shadowstep и Planeshift. Отдельно отмечается, что в японской версии для Steam больше не будут цензурировать кровь и расчленение.
Помимо этого, обновление включает более 1100 других улучшений и исправлений.
Серьёзно хотят добавить ещё более простую сложность? Разработчики в своём уме? Игра и так казуальная, а они решили сделать её ещё проще — смешно. Система сброса навыков вообще не нужна, она обесценивает прокачку. Если можно в любой момент сбросить очки и изменить билд, то будешь тратить очки бездумно, не задумываясь ни о чём. Зря разработчики поддались на нытьё казуальщиков, ой зря. Теперь стало страшно за будущее второй части — ведь все эти упрощения могут включить по умолчанию на релизе, что очень плохо. Лучше бы в патче сделали таймер жёстче, чтобы время реально наказывало за ошибки, а то сейчас даже в режиме дуэлянта таймер слишком мягкий. Хотелось бы пожёстче таймер. Точка.