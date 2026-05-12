The Blood of Dawnwalker попала на обложку свежего номера Game Informer

Журнал Game Informer представил новую обложку свежего номера, посвящённого The Blood of Dawnwalker — мрачной RPG от студии Rebel Wolves, основанной бывшими разработчиками The Witcher 3: Wild Hunt и Cyberpunk 2077.

Чтобы получить наиболее полное представление о The Blood of Dawnwalker, журналисты отправились в студию Rebel Wolves в Варшаве, Польша, где провели целый день с широким кругом разработчиков, узнавая все о том, как молодая студия стремится создать ролевую игру, определяющую жанр. В свежем номере можно будет узнать все о том, как эта команда использовала уроки, полученные при разработке одних из величайших игр всех времён, и применила их к новой, невероятно захватывающей истории о вампирах. Создатели также обсудили такие темы, как общая структура игры, карта, увлекательная боевая система, механика «веселья», насколько сильно вы можете влиять на сюжет и как могут развиваться отношения между персонажами.

Релиз The Blood of Dawnwalker запланирован на 3 сентября 2026 года для PS5, Xbox Series X|S и ПК.