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The Blood of Dawnwalker 03.09.2026
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир, Средневековье
7.2 682 оценки

The Blood of Dawnwalker разошлась тиражом в миллион копий за два дня

AceTheKing AceTheKing

Студия Rebel Wolves сообщила о том, что их новая игра The Blood of Dawnwalker достигла отметки в один миллион проданных копий.

На преодоление этого рубежа ролевому экшену потребовалось всего два дня с момента релиза. Игра доступна на PC, PS5 и Xbox Series X/S. При этом пиковый онлайн в Steam превысил 64 тысячи одновременных игроков.

Судя по всему, студия осталась довольна стартовыми продажами игры.

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Комментарии:  122
Ваш комментарий
deathrocketandme

Нет, вы все вретиииии, она же без русского. Ну наверняка накрутили ботами.

84
CRAZY rock GAME

Поздравлю 🎂

60
Laver1

Мне игра понравилась. Чертовски крутой мир, персонажи. Механики. Ограничение 30 дней и то что разработчики с этим сделали, мое уважение. Особенно как они играются с ожиданиями игрока от квеста. Особенно как они круто на_бывают игрока потратить время там где он думает что делает что то важное, и пропускать очень важные выборы там, где игрок думает, что квест фигня и его можно скипнуть что бы сэкономить время. Я не знаю как без ограничения в 30 дней, создать такие прикольные майнд геймсы с игроком. И тем удивительнее что люди это пытаются скипать через модинг. В очередной раз убеждаюсь что масс игрок это двукнопочная амеба.

Но конечно, отвратная оптимизация. Которой не должно быть на релизе.

59
ParanormalFrantz

Где она разошлась?) По торрену?))) Хуета забагованная)

49
Arik8100

Игра годная!Поздравляю!

39