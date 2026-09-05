The Blood of Dawnwalker разошлась тиражом в миллион копий за два дня

Студия Rebel Wolves сообщила о том, что их новая игра The Blood of Dawnwalker достигла отметки в один миллион проданных копий.
На преодоление этого рубежа ролевому экшену потребовалось всего два дня с момента релиза. Игра доступна на PC, PS5 и Xbox Series X/S. При этом пиковый онлайн в Steam превысил 64 тысячи одновременных игроков.
Судя по всему, студия осталась довольна стартовыми продажами игры.
Нет, вы все вретиииии, она же без русского. Ну наверняка накрутили ботами.
Поздравлю 🎂
Мне игра понравилась. Чертовски крутой мир, персонажи. Механики. Ограничение 30 дней и то что разработчики с этим сделали, мое уважение. Особенно как они играются с ожиданиями игрока от квеста. Особенно как они круто на_бывают игрока потратить время там где он думает что делает что то важное, и пропускать очень важные выборы там, где игрок думает, что квест фигня и его можно скипнуть что бы сэкономить время. Я не знаю как без ограничения в 30 дней, создать такие прикольные майнд геймсы с игроком. И тем удивительнее что люди это пытаются скипать через модинг. В очередной раз убеждаюсь что масс игрок это двукнопочная амеба.
Но конечно, отвратная оптимизация. Которой не должно быть на релизе.
Где она разошлась?) По торрену?))) Хуета забагованная)
Игра годная!Поздравляю!