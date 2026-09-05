The Blood of Dawnwalker разошлась тиражом в миллион копий за два дня

Студия Rebel Wolves сообщила о том, что их новая игра The Blood of Dawnwalker достигла отметки в один миллион проданных копий.

На преодоление этого рубежа ролевому экшену потребовалось всего два дня с момента релиза. Игра доступна на PC, PS5 и Xbox Series X/S. При этом пиковый онлайн в Steam превысил 64 тысячи одновременных игроков.

Судя по всему, студия осталась довольна стартовыми продажами игры.