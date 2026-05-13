The Blood of Dawnwalker сможет заспидранить любой желающий - финальный босс будет доступен сразу после пролога

Не так давно авторы амбициозного мрачного экшена The Blood of Dawnwalker подтвердили, что на полное прохождение основной сюжетной кампании RPG у геймеров уйдет порядка 55–70 часов. Для современных ролевых игр это впечатляющий хронометраж, однако студия Rebel Wolves решила сделать реверанс в сторону любителей свободы и быстрых прохождений. Для тех, кого пугает необходимость тратить десятки часов, в игре будет приятная лазейка

Ведущий дизайнер квестов Рафал Янковский официально заявил в недавнем интервью, что открытый мир The Blood of Dawnwalker окажется полностью доступен для любых безумных экспериментов геймеров. Самым интересным стал тот факт, что игроки смогут сразу отправиться на битву с главным злодеем — диктатором Бренцисом — как только закончат короткую пролог и выберутся в свободный открытый мир.

На вопрос о том, действительно ли возможно срезать огромный угол сюжета и пойти штурмовать цитадель вампиров «без раскачки», разработчик уверенно ответил:

Да, безусловно. При этом можно упустить огромное количество контента, но сразу после пролога вас больше ничто не удерживает от того, чтобы направиться прямо в замок к Бренцису и бросить вызов большому злобному вампиру и его кровожадным офицерам. Это физически абсолютно выполнимо: эта часть локации и враги на ней сидят и ждут вас.

Разумеется, запредельный уровень сложности подобных ранних энкаунтеров разработчиками предусмотрен. Заявиться без магической и боевой прогрессии, лучшей экипировки из сторонних квестов и без важных союзников — самоубийственная идея, которая потребует феноменального понимания боевой системы игры.

Сложность будет выкручена до таких пределов, что мы определенно не советуем никому этот маршрут при первом знакомстве. Если честно, я лично так не пытался сделать, поэтому даже не знаю точно, насколько суровым будет это испытание. Но мы в студии твердо убеждены, что почти сразу после осеннего релиза мы с удовольствием увидим подобное видео в сети, так как у нас огромная фанатская база... среди игроков точно найдутся те, кто будет достаточно профессионален в жанре [слэшеров] или настойчив, чтобы заучить мувсет (поведение) каждого босса ради ранней победы.

— подбодрил коммьюнити Янковский. Очевидно, что, избрав быстрый путь, игрок автоматически пропустит и большинство ролевых цепочек: в этой игре ваши союзники в сторонних сюжетках физически оказывают воздействие на финальные расклады главного конфликта, что может сильно изменить впечатления.

Это просто великолепные новости для фанатов. В наши дни крупные издатели очень часто специально искусственно затягивают прогрессию бесконечным обязательным «гриндом» опыта и однообразными поручениями. Видеть геймдизайн, не пытающийся сковывать пользователей и принудительно затягивать часы до титров ради отчетности перед инвесторами, в 2026 году стало редкостью — авторы позволяют проходить свои проекты так же быстро, как это когда-то делали создатели в старые добрые времена культовых экшен-франшиз. Насладиться этим мы сможем уже совсем скоро: релиз The Blood of Dawnwalker запланирован на ПК и консолях на начало осени — 3 сентября 2026 года.