The Blood of Dawnwalker снова доступна для российского региона Steam после недавней блокировки

Несколько дней назад сообщалось о том, что в Steam для российского региона был закрыт доступ к странице предстоящей вампирской ролевой игры The Blood of Dawnwalker. На форумах Steam в сообществе игры немало игроков обсуждали данную ситуацию.

Но теперь страница The Blood of Dawnwalker снова доступна в Steam для региона "Россия". Никаких разъяснений по поводу как блокировки, так и разблокировки не поступало ни со стороны студии-разработчика Rebel Wolves, ни со стороны издателя в лице Bandai Namco.

Выход The Blood of Dawnwalker ожидается в 2026 году. Но пока неизвестно, будет ли игра доступна для покупки с российских учётных записей Steam. Bandai Namco продаёт в России подавляющее большинство своих игр, но права на The Blood of Dawnwalker принадлежат Rebel Wolves, и решение по данному вопросу, по всей видимости, будет за польской студией.