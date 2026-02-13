ЧАТ ИГРЫ
The Blood of Dawnwalker 2026 г.
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
8.1 391 оценка

The Blood of Dawnwalker снова доступна для российского региона Steam после недавней блокировки

Несколько дней назад сообщалось о том, что в Steam для российского региона был закрыт доступ к странице предстоящей вампирской ролевой игры The Blood of Dawnwalker. На форумах Steam в сообществе игры немало игроков обсуждали данную ситуацию.

Но теперь страница The Blood of Dawnwalker снова доступна в Steam для региона "Россия". Никаких разъяснений по поводу как блокировки, так и разблокировки не поступало ни со стороны студии-разработчика Rebel Wolves, ни со стороны издателя в лице Bandai Namco.

Выход The Blood of Dawnwalker ожидается в 2026 году. Но пока неизвестно, будет ли игра доступна для покупки с российских учётных записей Steam. Bandai Namco продаёт в России подавляющее большинство своих игр, но права на The Blood of Dawnwalker принадлежат Rebel Wolves, и решение по данному вопросу, по всей видимости, будет за польской студией.

Комментарии:  8
z8TiREX8z

Русский все равно не поддерживается, ну и нах она нужна?

7
spaMER_ID

Ну всё, на пг снова полюбили и ждут!

3
666ANUBIS666
3
Сетеш

Поздно, один раз пропав из вишлиста туда уже не вернуться. Йо-хо-хо для этой этой игры, большего не заслуживает.

Еще и русский убрали, позорники) Ну с нейронкой поиграем бесплатно, не привыкать

2
DemandingRufus

Какой-то рефлексирующий поляк с шизофренией. То заказывает русский язык, то отменяет. Сейчас опять заказал русский, если верить журналистам. Теперь удаляет и возвращает игру в Стиме.

1
Malkavian_1017

Иронично, что в Китайский регион не вернули. 😁

ОгурчикЮрец

Еще время есть, могут несколько раз, еще удалить.

TheCalvariam

А чё не КЗ, типо в Китае выгоднее игры брать? Помоему там свои нюансы на цензуру и другую х*йню.