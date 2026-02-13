The Blood of Dawnwalker снова доступна для российского региона Steam после недавней блокировки

Несколько дней назад сообщалось о том, что в Steam для российского региона был закрыт доступ к странице предстоящей вампирской ролевой игры The Blood of Dawnwalker. На форумах Steam в сообществе игры немало игроков обсуждали данную ситуацию.
Но теперь страница The Blood of Dawnwalker снова доступна в Steam для региона "Россия". Никаких разъяснений по поводу как блокировки, так и разблокировки не поступало ни со стороны студии-разработчика Rebel Wolves, ни со стороны издателя в лице Bandai Namco.
Выход The Blood of Dawnwalker ожидается в 2026 году. Но пока неизвестно, будет ли игра доступна для покупки с российских учётных записей Steam. Bandai Namco продаёт в России подавляющее большинство своих игр, но права на The Blood of Dawnwalker принадлежат Rebel Wolves, и решение по данному вопросу, по всей видимости, будет за польской студией.
Русский все равно не поддерживается, ну и нах она нужна?
Ну всё, на пг снова полюбили и ждут!
Поздно, один раз пропав из вишлиста туда уже не вернуться. Йо-хо-хо для этой этой игры, большего не заслуживает.
Еще и русский убрали, позорники) Ну с нейронкой поиграем бесплатно, не привыкать
Какой-то рефлексирующий поляк с шизофренией. То заказывает русский язык, то отменяет. Сейчас опять заказал русский, если верить журналистам. Теперь удаляет и возвращает игру в Стиме.
Иронично, что в Китайский регион не вернули. 😁
Еще время есть, могут несколько раз, еще удалить.
А чё не КЗ, типо в Китае выгоднее игры брать? Помоему там свои нюансы на цензуру и другую х*йню.