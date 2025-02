The Blood of Dawnwalker сосредоточится на свободе действий игрока и свободе выбора

Креативный директор грядущей ролевой игры The Blood of Dawnwalker Матеуш Томашкевич рассказал, что грядущая игра будет построена на концепции свободы действий игрока и свободы выбора. Выступая в недавнем выпуске журнала PCGamer, Томашкевич рассказал об идее "повествовательной песочницы" The Blood of Dawnwalker.

Это то, как мы позволяем вам, игроку, взаимодействовать с ней. В основе всего этого лежит максимальная свобода действий игроков и свобода выбора, и в то же время высококачественное повествование, которым мы славились в прошлом.

Это значит, что у игроков будет много выбора не только в плане повествования, но и в плане геймплея. Игроки смогут свободно исследовать мир и одновременно делать важный выбор во время прохождения квестов.

Он рассказал, что в игре будет использован "синергетический подход" к побочным заданиям и другому побочному контенту, что наводит на сравнения с The Witcher 3, где Томашкевич ранее работал в качестве ведущего дизайнера квестов.

Одна из главных уникальных особенностей игры - внутреннее ограничение по времени. Игрокам придется бороться с внутриигровым лимитом времени, составляющим около 30 дней, в течение которых они должны будут выполнять различные квесты и решать, стоит ли им вместо этого исследовать побочный контент игры.

Для меня это самое важное. Потому что, когда вы соединяете все это вместе, получается нечто действительно уникальное - это ощущение срочности в играх может быть улучшено. Например, когда вы играете в The Witcher 3 и знаете, что Цири нужна помощь, но решаете поиграть в Гвинт [...], вы чувствуете, что это игра, и это действительно хорошая игра. Но это игра.