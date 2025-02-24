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The Blood of Dawnwalker TBA
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
8.8 264 оценки

The Blood of Dawnwalker сосредоточится на свободе действий игрока и свободе выбора

Procy_on
Новости

Креативный директор грядущей ролевой игры The Blood of Dawnwalker Матеуш Томашкевич рассказал, что грядущая игра будет построена на концепции свободы действий игрока и свободы выбора. Выступая в недавнем выпуске журнала PCGamer, Томашкевич рассказал об идее "повествовательной песочницы" The Blood of Dawnwalker.

Это то, как мы позволяем вам, игроку, взаимодействовать с ней. В основе всего этого лежит максимальная свобода действий игроков и свобода выбора, и в то же время высококачественное повествование, которым мы славились в прошлом.

Это значит, что у игроков будет много выбора не только в плане повествования, но и в плане геймплея. Игроки смогут свободно исследовать мир и одновременно делать важный выбор во время прохождения квестов.

Он рассказал, что в игре будет использован "синергетический подход" к побочным заданиям и другому побочному контенту, что наводит на сравнения с The Witcher 3, где Томашкевич ранее работал в качестве ведущего дизайнера квестов.

Одна из главных уникальных особенностей игры - внутреннее ограничение по времени. Игрокам придется бороться с внутриигровым лимитом времени, составляющим около 30 дней, в течение которых они должны будут выполнять различные квесты и решать, стоит ли им вместо этого исследовать побочный контент игры.

Для меня это самое важное. Потому что, когда вы соединяете все это вместе, получается нечто действительно уникальное - это ощущение срочности в играх может быть улучшено. Например, когда вы играете в The Witcher 3 и знаете, что Цири нужна помощь, но решаете поиграть в Гвинт [...], вы чувствуете, что это игра, и это действительно хорошая игра. Но это игра.
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Комментарии: 6
Ваш комментарий
Dmitriy_1981

и это было уже пару недель назад здесь опубликовано

2
Криал

Вообще не против игры, даже наоборот, жду её, но постоянные новости по типу этой, где льют воду про свободу, живой мир и тд уже зае6али. Через день новость, только ничего нового нет. Те же яйца, только в профиль.

1
Max Rolens

Что-то подобное я уже слышал, когда пиарили dying light 2.

0
AndralStormborn

Да щас почти в каждой игре можно обещать свободу выбора, а на деле выходит такое себе

1
AlexFoRestor

Ясно, понятно. Что такое "синергический подход" я видимо сам должен догадаться.

0
ГАЗ-М20

Если совсем коротко: это когда все взаимосвязано, и, например, твои решения влияют на развитие сюжета неявным образом. Помог одному персонажу, а другой в это время погиб, потому что ты был в другом месте.

0