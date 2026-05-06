The Blood of Dawnwalker создаётся с оглядкой на Baldur's Gate 3 и Gothic

Разработчики Blood of Dawnwalker открыто говорят о том, какие игры легли в основу их подхода. Главным ориентиром стала Baldur’s Gate 3 — особенно её система свободы выбора, где решения игрока не просто формальность, а напрямую меняют развитие событий и отношение мира.

Креативный директор Матеуш Томашкевич отмечает, что именно такой формат — сочетание сильного сюжета и полной вариативности — команда стремится повторить в своей игре. В центре внимания не линейное повествование, а возможность самому выбирать, какие линии проходить и как действовать в каждой ситуации.

Не менее важным источником вдохновения стали классические RPG, в частности Gothic. Оттуда разработчики заимствуют идею компактного, но насыщенного мира. Вместо огромных, но пустых территорий ставка делается на плотность контента — чтобы каждая зона ощущалась живой и наполненной.

В итоге Blood of Dawnwalker задумывается как своеобразный гибрид этих подходов: свобода и реактивность мира в духе современных RPG плюс продуманная, «ручная» структура локаций из старой школы. Именно на это сочетание и делают основной акцент создатели.