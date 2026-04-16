The Blood of Dawnwalker 2026 г.
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
8.1 404 оценки

The Blood of Dawnwalker станет "другой" игрой, подобной Clair Obscur и Crimson Desert

monk70 monk70

Во время интервью гейм-директор Конрад Томашкевич объяснил, что The Blood of Dawnwalker станет «другой» игрой, подобной Clair Obscur и Crimson Desert: игрой, способной предложить игрокам что-то свежее и уникальное.

Если вы посмотрите на такие игры, как Clair Obscur: Expedition 33 или Crimson Desert, вы поймёте, что это разные игры: это не копии других AAA-проектов, а скорее проекты, предлагающие нечто совершенно новое.

И я очень этому рад, потому что начинаю чувствовать то же самое, что и в 90-х, когда играл на своем ПК с процессором 286 или даже на Atari, и каждая игра была разной. Каждая игра была чем-то неизвестным. Мы хотим дать людям похожий опыт.

«Она родилась из художественной потребности сделать что-то другое», — объяснил Томашкевич, который вместе со своей студией хотел создать место, где люди могли бы «стареть вместе», руководствуясь искусством, а не деньгами.

Проблема в этой индустрии иногда заключается в том, что люди, основавшие компанию, слишком много думают о том, как заработать деньги. Это очень холодный подход к видеоиграм. Так нельзя создавать искусство.

Я собрал вокруг себя людей, которые любят RPG, и с самого начала мы знали, что хотим создавать сюжетно-ориентированные игры с открытым миром и некоторыми оригинальными элементами. Создание новой компании, которая будет делать то же самое, что мы делали в прошлом, было бы проблемой, потому что мы бы не чувствовали, что развиваемся или растём.

Для нас, как для художников, это было крайне важно. Мы хотим расширить границы AAA-RPG, добавив рискованные элементы, которые обеспечат большее погружение, больше эмоций и иное ощущение во время игрового процесса.
Saka Madiq
JackBV
это не копии других AAA-проектов, а скорее проекты, предлагающие нечто совершенно новое.

Это буквально копии других игр , одна копирует Final Fantasy , другая копирует очень многое из других игр , которые что то копировали из иных проектов. И это нормально, и отрицать это , что в лужу пердеть.

Goodvini

Ладно, не против посмотреть на расширенные границы)

Константин335

Посмотрим как выйдет

Пользователь ВКонтакте

Если боевка будет пошаговая я играть не буду // Константин Фролов

