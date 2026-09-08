The Blood of Dawnwalker стартовала с первого места в чартах Steam

The Blood of Dawnwalker дебютировала на первом месте в еженедельном чарте самых продаваемых игр Steam (без учёта доходов от бесплатных игр) за 36-ю неделю 2026 года, которая закончилась 8 сентября 2026 года.
Ещё одна новая игра дебютировала в топ-10: Onimusha: Way of the Sword заняла второе место.
Предзаказы на две игры находятся в топ-10: Wardogs на третьем месте и Halloween: The Game на шестом.
Bodycam вернулась в топ-10 на четвёртое место, а How to Fish опустилась на две позиции, заняв четвёртое место. NBA 2K27 опустилась на четыре позиции, заняв седьмое место, а Star Wars Zero Company — на семь позиций, заняв восьмое место.
Игра Crimson Desert Enhanced опустилась с четвёртого на девятое место, а Red Dead Redemption 2 — на две позиции, заняв десятое место.
Cписок самых продаваемых игр недели в Steam по доходам (исключая бесплатные игры):
- The Blood of Dawnwalker (новинка)
- Onimusha: Way of the Sword (новинка)
- Wardogs - Предзаказы
- Bodycam
- How to Fish
- Halloween: The Game - Предзаказы
- NBA 2K27
- Star Wars Zero Company
- Crimson Desert Enhanced
- Red Dead Redemption 2
Cписок самых продаваемых игр недели в Steam по доходам (включая бесплатные игры)
- The Blood of Dawnwalker (новинка)
- Counter-Strike 2
- Apex Legends
- Onimusha: Way of the Sword (новинка)
- Wardogs - Предзаказы
- Bodycam
- Dota 2
- How to Fish
- Halloween: The Game - Предзаказы
- NBA 2K27
Нас ожидает новая трилогия Ведьмака от Rebele Wolves(мятежные антифемские волки) . Если серьёзно, это мой ведьмак 4.
P/s: русофобов нельзя поддерживать рублём, что я естественно, не сделал. При этом, надеюсь, у них хорошие продажи.
Жду патча на оптимизацию.
Продали хейтерками Цири ассеты третьего ведьмака про Геральта-брюнета, ну и хрень
Кто в курсе есть ли фикс на запуск на феноме как у ремека 2 сален ила?
Onimusha: Way of the Sword поинтереснее будет. Capcom последнее время в ударе.