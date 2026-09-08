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The Blood of Dawnwalker 03.09.2026
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир, Средневековье
7.2 682 оценки

The Blood of Dawnwalker стартовала с первого места в чартах Steam

monk70 monk70

The Blood of Dawnwalker дебютировала на первом месте в еженедельном чарте самых продаваемых игр Steam (без учёта доходов от бесплатных игр) за 36-ю неделю 2026 года, которая закончилась 8 сентября 2026 года.

Ещё одна новая игра дебютировала в топ-10: Onimusha: Way of the Sword заняла второе место.

Предзаказы на две игры находятся в топ-10: Wardogs на третьем месте и Halloween: The Game на шестом.

Bodycam вернулась в топ-10 на четвёртое место, а How to Fish опустилась на две позиции, заняв четвёртое место. NBA 2K27 опустилась на четыре позиции, заняв седьмое место, а Star Wars Zero Company — на семь позиций, заняв восьмое место.

Игра Crimson Desert Enhanced опустилась с четвёртого на девятое место, а Red Dead Redemption 2 — на две позиции, заняв десятое место.

Cписок самых продаваемых игр недели в Steam по доходам (исключая бесплатные игры):

  1. The Blood of Dawnwalker (новинка)
  2. Onimusha: Way of the Sword (новинка)
  3. Wardogs - Предзаказы
  4. Bodycam
  5. How to Fish
  6. Halloween: The Game - Предзаказы
  7. NBA 2K27
  8. Star Wars Zero Company
  9. Crimson Desert Enhanced
  10. Red Dead Redemption 2

Cписок самых продаваемых игр недели в Steam по доходам (включая бесплатные игры)

  1. The Blood of Dawnwalker (новинка)
  2. Counter-Strike 2
  3. Apex Legends
  4. Onimusha: Way of the Sword (новинка)
  5. Wardogs - Предзаказы
  6. Bodycam
  7. Dota 2
  8. How to Fish
  9. Halloween: The Game - Предзаказы
  10. NBA 2K27
ПК 14 Индустрия 53
39
20
Комментарии:  20
Ваш комментарий
FluentBjorn

Нас ожидает новая трилогия Ведьмака от Rebele Wolves(мятежные антифемские волки) . Если серьёзно, это мой ведьмак 4.

P/s: русофобов нельзя поддерживать рублём, что я естественно, не сделал. При этом, надеюсь, у них хорошие продажи.

18
TRADS80

Жду патча на оптимизацию.

8
Never_slEEp

Продали хейтерками Цири ассеты третьего ведьмака про Геральта-брюнета, ну и хрень

6
Руслан Бригадир

Кто в курсе есть ли фикс на запуск на феноме как у ремека 2 сален ила?

4
tankistiluha

Onimusha: Way of the Sword поинтереснее будет. Capcom последнее время в ударе.

3
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