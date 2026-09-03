The Blood of Dawnwalker стартовала в Steam с солидным онлайном и смешанными отзывами игроков

Дебютная экшен-RPG The Blood of Dawnwalker от студии Rebel Wolves, основанная выходцами из CD Projekt Red, вышла в Steam и на других платформах. По данным SteamDB, пиковый онлайн в первые часы после старта составил около 44382 одновременных игроков. Это хороший показатель для новой IP в жанре темного фэнтези-RPG.

Однако с отзывами оказалось не все так гладко. На момент публикации рейтинг игры в Steam находится на отметке около 64% положительных отзывов со статусом "смешанные" (676 обзоров). Пользователи разделились на два лагеря: одни восхищаются нарративом и атмосферой, другие критикуют техническое состояние проекта.

Те, кто оставил положительные отзывы, в первую очередь хвалят нарративную составляющую. Сюжет, атмосфера и проработка мира явно отсылают к наследию "Ведьмака 3". Пользователи отмечают харизматичных персонажей, особенно антагониста по имени Бренцис, который, по словам игроков, "крадет каждую сцену, в которой появляется". Английская озвучка признана приятной, а музыкальный ряд, по мнению многих, настолько близок к саундтреку "Ведьмака 3", что создает почти ностальгическое ощущение. Сама идея временных ограничений в диалогах и квестах, хоть и вызвала споры, но части аудитории зашла - она заставляет взвешивать каждое решение и управлять своим временем, что добавляет ролевой игре дополнительный слой стратегии.

С другой стороны, негативные отзывы бьют по самому болезненному месту проекта - техническому состоянию. Игроки сообщают о катастрофических падениях частоты кадров даже на самом топовом железе. При этом графика, по мнению многих, не оправдывает таких высоких системных требований - некоторые сравнивают визуал с "Ведьмаком 2", что звучит как довольно жесткий приговор для проекта 2026 года. Катсцены и вовсе заблокированы на 30 кадрах в секунду, что в сочетании с общими проблемами производительности создает крайне дискомфортное впечатление. Даже с использованием DLSS и генерации кадров игроки жалуются на "плавающую" картинку, которая не дает стабильного ощущения.

Не менее острой оказалась критика боевой системы. Механика с привязкой атак к направлениям движения напоминает управление танком - в третьем лице это вызывает постоянный дискомфорт, особенно на геймпаде. Использование навыков через меню-колесо тоже раскритиковали - в "Ведьмаке 3", с которым сравнивают игру, эта система была реализована удобнее и не тормозила бой.

Ценовая политика тоже под огнем - 70 евро за сырой проект считают завышенной ценой, называя справедливым ценником 50 евро, а саму игру характеризуют как категорию АА или даже B, но не AAA. Отсутствие русского языка стало серьезным барьером для русскоязычных игроков из-за огромных объёмов текста и диалогов.

Впрочем, многие признают у игры огромный потенциал: сюжет интригует, мир хочется исследовать, а идея временных ограничений при правильной балансировке могла бы стать свежим словом в жанре. Разработчики пообещали заняться исправлением багов и оптимизацией, но пока The Blood of Dawnwalker остается классическим примером проекта, вышедшего слишком рано. Большинство игроков пока советуют отложить покупку.