The Blood of Dawnwalker ушла "на золото" - релиз вампирской RPG состоится без переносов

Студия Rebel Wolves сообщила, что вампирская RPG The Blood of Dawnwalker официально ушла «на золото». Это означает, что основная разработка завершена, а перенос релиза больше не планируется. В честь этого события авторы опубликовали арт с мастер-диском игры.

В последние месяцы команда активно продвигает проект: The Blood of Dawnwalker показали на Summer Game Fest, а западные игровые издания уже поделились первыми превью после знакомства с началом кампании. Ранее разработчики также сообщили, что игру добавили в списки желаемого более двух миллионов пользователей.

Релиз The Blood of Dawnwalker состоится 3 сентября на ПК, PS5 и Xbox Series X|S.