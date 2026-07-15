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The Blood of Dawnwalker 04.09.2026
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир, Средневековье
7.8 445 оценок

The Blood of Dawnwalker ушла "на золото" - релиз вампирской RPG состоится без переносов

butcher69 butcher69

Студия Rebel Wolves сообщила, что вампирская RPG The Blood of Dawnwalker официально ушла «на золото». Это означает, что основная разработка завершена, а перенос релиза больше не планируется. В честь этого события авторы опубликовали арт с мастер-диском игры.

В последние месяцы команда активно продвигает проект: The Blood of Dawnwalker показали на Summer Game Fest, а западные игровые издания уже поделились первыми превью после знакомства с началом кампании. Ранее разработчики также сообщили, что игру добавили в списки желаемого более двух миллионов пользователей.

Релиз The Blood of Dawnwalker состоится 3 сентября на ПК, PS5 и Xbox Series X|S.

16
9
Комментарии:  9
Ваш комментарий
Stalker608

Красавчики. Мне уже эти парни нравятся за достаточно быстрый выпуск игры. Опять же сравниваю с сд проджект. Очень хочется чего-то по типу ведьмака 2

7
North235
В последние месяцы команда активно продвигает проект

Маркетологи работают «отлично»: после всех этих трейлеров и превью мне почему-то нестерпимо захотелось в сотый раз перепройти третьего Ведьмака, а не вот это всё.

4
Великая компьютера

Сугубо вторичная игра без поддержки русского языка от некоторого числа бывших разработчиков Ведьмак. Налетай!

3
magomed.gasanow.2000

Ждём ждёмс

1
hpi

Патчи уже пилят?

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