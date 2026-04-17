The Blood of Dawnwalker уже проходима от начала до конца; в финальной версии нет ИИ-контента

Разработка The Blood of Dawnwalker приближается к финальной стадии, о чем свидетельствует последняя информация, предоставленная командой разработчиков Rebel Wolves. Сообщается, что игру уже можно пройти от начала до конца. В частности, Конрад Томашкевич, генеральный директор и креативный директор команды, в интервью информационному бюллетеню Game Business затронул, среди прочего, использование искусственного интеллекта в разработке видеоигр.

Генеральный директор признал, что команда использовала генеративный ИИ на ранних этапах производства для создания промежуточного контента (так называемых «заполнителей»), но заверил, что все эти элементы будут удалены из финальной версии, которая выйдет на рынок полностью без контента, сгенерированного ИИ.

Дополнительным подтверждением успеха проекта стало то, что разработка идёт гладко, и игра уже доступна от начала до конца на PlayStation 5.

Мы знаем, как работает игра, я уже прошёл её на PS5, и она фантастическая.

Эти слова порадуют фанатов, поскольку они делают релиз более вероятным и подтверждают, что работа находится на явно продвинутой стадии. Хотя конкретная дата релиза пока неизвестна, выход Blood of Dawnwalker по-прежнему запланирован на 2026 год для PlayStation 5, Xbox Series и ПК.