The Blood of Dawnwalker уже собрала более 1,5 млн вишлистов - разработчики планируют небольшие бесплатные DLC

Хотя разработчики Rebel Wolves пока не анонсировал никаких дополнений для The Blood of Dawnwalker после релиза, это не означает, что студия планирует прекратить поддержку игры после её выхода. Напротив, разработчики уже думают о дорожной карте игры, даже несмотря на то, что это однопользовательская сюжетно-ориентированная RPG.

В интервью польскому бизнес-сайту PAP Biznes генеральный директор Rebel Wolves Конрад Томашкевич рассказал о будущем игры. Хотя мы уже знаем, что студия планирует создать сиквелы, действие которых разворачивается в разных эпохах и культурах, Томашкевич также поделился первым подтверждением наличия DLC.

Студия упомянула, что в настоящее время они сосредоточены на максимально возможной доработке RPG до запланированного на сентябрь релиза, а также на создании «графика небольших бесплатных DLC», хотя никаких обязательных решений по этому поводу пока не принято.

Что касается того, будут ли дополнения сразу или вообще не будет, мы недавно начали обсуждать этот вопрос, чтобы составить план и график выпуска небольших бесплатных дополнений, но мы ещё не приняли решения.

Это, безусловно, хорошая новость, хотя следует помнить, что DLC не означает автоматически расширение сюжета, поскольку, по словам Томашкевича, это могут быть и более мелкие дополнения, такие как одежда, причёски, новое оружие или что-то подобное, как это было в случае с The Witcher 3 от CD Projekt RED, режиссёром которой был Томашкевич.

Хотя генеральный директор студии уже планирует сиквелы, это не значит, что это гарантировано. В том же интервью Томашкевич сказал:

Наша цель состоит в том, чтобы после премьеры остаток денежных средств на счёте компании позволил нам выпустить сиквел и продолжить развитие компании. Если после дебюта игры окажется, что эти финансовые результаты лучше, мы определённо будем счастливы. Во-вторых, для нас в Rebel Wolves самое важное — это чтобы компания была безопасным убежищем, которое вознаграждает творчество.

Ни студия, ни издатель игры, Bandai Namco Entertainment, не предоставили данных о предварительных заказах, но Томашкевич подтвердил, что доволен предварительными продажами игры.

Хотя я думаю, что для нас не менее важно, если не более важно, иметь около 1,5 миллиона добавлений в список желаний, что является для нас лучшим показателем, потому что игроки, как правило, неохотно делают предварительные заказы, часто ожидая подробных обзоров.

Релиз The Blood of Dawnwalker запланирован на 3 сентября на PS5, Xbox Series X|S и ПК.