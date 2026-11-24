Ролевая игра The Blood of Dawnwalker от польской студии Rebel Wolves впервые получила скидку 20% в цифровом магазине Steam. Акция распространяется на стандартное издание проекта, вышедшего 2 сентября 2026 года.
Согласно информации Steam, скидка на игру составляет 20%. Это первая подобная распродажа с момента релиза, позволяющая приобрести новинку на более выгодных условиях.
The Blood of Dawnwalker представляет собой мрачную ролевую игру с открытым миром, действие которой разворачивается в Европе XIV века, охваченной кровопролитными конфликтами и эпидемией чумы.
Игрокам предстоит спасти семью главного героя, используя человеческие способности и сверхъестественные силы. Проект предлагает нелинейное повествование, свободу выбора, исследование открытого мира и различные способы выполнения заданий. Решения игрока влияют на развитие сюжета и реакцию окружающего мира.
На момент проведения акции The Blood of Dawnwalker имеет очень положительные отзывы пользователей Steam. Проект разработан студией Rebel Wolves и выпущен издательством Bandai Namco Entertainment.
Аттракцион невиданной щедрости заканчивается 7 декабря.
Спасибо возьму в торрент маркете.
О, 'Позорные волки' - простите, 'Бунтующие' - уже через два месяца скидочку подвезли? Даже при богатом издателе в лице Bandai Namco не очень помогает продажам.
Простительно: при таком-то маленьком бюджете сделать крутую игру было трудно, зато героически победили русский язык!
а жта в стиме будет за фулл прайс мхахахаха
Даже и бесплатно не надо