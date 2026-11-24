Ролевая игра The Blood of Dawnwalker от польской студии Rebel Wolves впервые получила скидку 20% в цифровом магазине Steam. Акция распространяется на стандартное издание проекта, вышедшего 2 сентября 2026 года.

Согласно информации Steam, скидка на игру составляет 20%. Это первая подобная распродажа с момента релиза, позволяющая приобрести новинку на более выгодных условиях.

The Blood of Dawnwalker представляет собой мрачную ролевую игру с открытым миром, действие которой разворачивается в Европе XIV века, охваченной кровопролитными конфликтами и эпидемией чумы.

Игрокам предстоит спасти семью главного героя, используя человеческие способности и сверхъестественные силы. Проект предлагает нелинейное повествование, свободу выбора, исследование открытого мира и различные способы выполнения заданий. Решения игрока влияют на развитие сюжета и реакцию окружающего мира.

На момент проведения акции The Blood of Dawnwalker имеет очень положительные отзывы пользователей Steam. Проект разработан студией Rebel Wolves и выпущен издательством Bandai Namco Entertainment.

Аттракцион невиданной щедрости заканчивается 7 декабря.