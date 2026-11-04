The Blood of Dawnwalker впервые получила скидку на PlayStation Store - до 20%

Издание Eclipse Edition для ролевого экшена The Blood of Dawnwalker впервые стало доступно со скидкой в PlayStation Store. Акция уже стартовала и продлится до 20 ноября, а максимальная скидка составляет 20%.

Разработчики из студии Rebel Wolves также намекнули, что впереди игроков ждут и другие предложения. Подробности о будущих акциях пока не раскрываются.

The Blood of Dawnwalker — это дебютный проект Rebel Wolves, основанной бывшими разработчиками The Witcher 3. Игра вышла на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.