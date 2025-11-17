The Blood of Dawnwalker всё больше напоминает геймерам игровую сагу "Ведьмак"

Пару дней назад на прошлой неделе состоялась премьера нового геймплейного ролика ролевой игры The Blood of Dawnwalker, и, к удивлению многих, после выходных обсуждения не утихают. Игроки продолжают сравнивать свежие кадры с классическим игровым процессом The Witcher 3, однако делают это скорее с интересом и одобрением, чем с претензиями к польской студии Rebel Wolves, создающей свой самый амбициозный проект.

Причины сходства видны уже в первых минутах ролика. Пользовательский интерфейс, музыкальные акценты, общий ритм повествования и облик средневекового города напоминают атмосферу Новиграда. Главный герой Коэн — молодой вампир-кадет — визуально отсылает к привычному архетипу охотника на чудовищ, а его первое задание почти полностью повторяет структуру ведьмачьего расследования: разговоры с местными жителями, сбор улик и поиск логова опасного существа. Даже особое зрение героя работает по принципу, который некогда стал фирменной чертой третьего «Ведьмака».

Тем не менее, несмотря на столь очевидные параллели, новая демонстрация показывает, что игра развивается в собственном направлении. Коэн использует особую магию, а сама игра пропитана вампирской мифологией вместе с современными ролевыми механиками. Особое внимание игроков привлекла и структура квестов: значительная часть прохождения строится на спокойном исследовании и диалогах, которые постепенно подводят к ключевым решениям. Хотя основная концепция игры строится вокруг того, что на выполнение основной цели у игроков будет ограниченное время и нужно будет расставить приоритеты в прохождении заданий.

Ключевым геймплейным отличием от третьего «Ведьмака» по мнению игроков стала двойственность персонажа в The Blood of Dawnwalker. Возможности главного героя меняются в зависимости от времени суток. Днём он скорее детектив и фехтовальщик с некоторыми магическими способностями. Зато ночь он может полностью положится на вампирская способности, включая перемещение по стенам и резкие скачки между точками пространства. Такой динамикой не могла похвастаться серия The Witcher.

По итогам показанного у игроков складывается мнение, что авторы заимствуют некоторые элементы у The Witcher 3 не для подражания, а для создания удобной базы, от которой игра постепенно отходит в сторону более экспериментальной структуры. Особенно это заметно в реактивности сюжета: проект позволяет пропускать отдельные сюжетные линии, уничтожать ключевых персонажей раньше времени и подходить к задачам диаметрально разными методами.

Пока что разработчики обещают широкий простор для вариативности и последствия, которые будут ощущаться на протяжении всей игры. Подтвердится ли заявленный масштаб — станет ясно ближе к релизу в следующем году. Однако уже сейчас The Blood of Dawnwalker вызывает устойчивый интерес и остаётся одной из самых обсуждаемых ролевых новинок.