"The Witcher 3 с болячками" - Геймеры оценили демонстрацию The Blood of Dawnwalker

Недавно Rebel Wolves представила продолжительный геймплей The Blood of Dawnwalker. Несмотря на то, что игра находится на ранней стадии разработки, отзывы игроков были в основном положительными, хотя было и несколько смешков. Стоит отметить, что это была лишь предварительная бета-версия, поэтому к премьере многое может измениться.
В первую очередь создатели представили боевую систему, основанную на выборе подходящего направления атаки и защиты из четырех доступных. Это заставляет вспомнить такие игры, как Kingdom Come: Deliverance или For Honor.
Разнообразия добавляют способности, использование которых обходится нам в перезарядку, заряжаемую во время боя. Способности можно открыть с помощью дерева, разделенного на три категории: человеческие, вампирские и общие. Кроме того, есть и четвертая вкладка - "активные способности".
Разработчики также показали ночную часть игры, когда Коэн становится вампиром и получает гораздо больше возможностей для исследования. Он бегает по стенам или использует способность быстро перепрыгивать через крыши. Игрок также может использовать так называемый "режим фокусировки", который выделяет важные объекты и является ничем иным, как аналогом ведьмачьего чутья.
Подчеркивается и бессрочный характер квестов, которые можно выполнять по-разному. Есть и ограничение по времени: на прохождение истории Dawnwalker отводится всего 30 дней. Однако время истекает только при выполнении определенных миссий, и нет необходимости торопиться при исследовании мира. Важно отметить, что вся карта будет открыта с самого начала игры.
Игрокам в основном понравилось то, что показала команда Rebel Wolves. В Blood of Dawnwalker есть элементы из The Witcher 3, которые видны невооруженным глазом, что, несомненно, является большим преимуществом для многих.
Я вижу ДНК The Witcher 3 в геймплее, музыке и архитектуре города. Мне это нравится.
Однако многие отмечают менее удачные элементы, которые нуждаются в доработке. Больше всего нареканий вызвала камера, которая расположена слишком близко к спине главного героя. Не всем также понравилось переключение на вид от первого лица при выборе умений, что выбивает из ритма.
Не обошли стороной игроки и общую скованность движений персонажа, которая особенно заметна во время боя. Анимации определенно не хватает плавности, что должно быть улучшено со временем. Были претензии и к городу, который несколько бедноват и не помешало бы больше деталей.
Однако в целом, по мнению многих, The Blood of Dawnwalker обещает быть очень хорошей игрой. У предварительной беты есть свои проблемы, но она не лишена потенциала. Выход игры запланирован на 2026 год, так что у разработчиков еще много времени, чтобы улучшить ее.
И мне кажется самый первый мод для игры уберёт эту оссобенность.
Зачем вообще добавлять эти ограничение?
Так их нет. Вам де написали.
Так третий тоже с болячкой, называется казуал
Как говорила Шеала, рыбка или пипка. Или качество, или массовость. Проджекты выбрали второе
В 2 и 3 части вообще проблем нет, нужен играть на самой высокой сложности и она раскроется
но в Ведьмак-3 по факту нет высокой сложности, последние ее признаки убрали в некст-ген издании, к сожалению
P.S. Те, кто дурацкие смайлики лепит, пишите лучше словами свои возражения, иначе непонятно, что именно вас не устраивает в высказывании.
Боевка как в кингдом кам это для меня сразу дроп. Жаль что так
Глупейшая идея видимо направленная на реиграбельность. В одной игре подобное уже было реализовано неким образом я имею в виду The Thaumaturge, где некоторые квесты имели время жизни. И тем более сама игра разделена была на главы и при переходе квестам этим махали ручкой, ибо переход по главам означал переход во времени. Вообще у меня всегда вопрос, когда подобные глупые идеи у гейм дизайнеров возникают. Вы для игроков делаете игру или для игродрочеров которые и отличаются от обычных игроков, что вылезают из штанов но выполняют даже самый безумные задания игроделов. Почти всегда это все ради того чтобы потом на всю округу кричать "А вам слабо ?".
Касательно сравнение с Ведьмаком 3 и укоры, а чего у вас так бедненько по сравнению с ним. Так и хочется спросить, а у Ведьмака 3 так не бедненько прям до релиза было. Видимо те, кто так говорит, не играл. Причём даже после релиза. Иначе бы, например, без особых проблем столкнулся с тем, что порой определённые локации в игре, если в них зайти раньше времени по сюжету представляют из себя не доделки. Я, например с таки столкнулся, когда раньше времени поперся в локацию, где по сценарию происходит сход ведьм вроде так это называлось. И кроме пустых домов и запертых дверей я там не хрена не одной живой души не нашёл. Я просто, когда меня не загоняют в рамки кородиорности. Люблю часто от сюжета отклонятся и выполнять побочки и исследовать виртуальный мир. А уж потом идти по сюжету. Отчасти из-за того, что у многих авторов прям одержимость убирать ранние побочки и заменять их поздним по мере прохождения сюжета.
Вилькомэн ту купи скайрим.
опишу одним словом РАЗОЧАРОВАН
По мне так, игра довольно блеклая что ли , ночь выглядит отвратительно , нет нужного освещения от лун , деталей очень мало , NPC по городу слишком простые , боёвка странная, расчленена скриптованная . В местах много мыла.
Тени тоже не пойми как были прикручены, во многих случаях их вообще нет.
Здорово что кровь остаётся на руках и части доспехов при сражении в форме вампира, но на противнике нет ни капли .
Короче говоря, вера только в сюжет. Надежды , надежды.
Боевка как в Смуте, сомневаюсь что за год успеют исправить. Это просто какой то выкидыш Ведьмака 3. Походу весь бюджет ушел на CGI ролик.
Смута 2 с болячками.
Ерунда.
Кстати нужно поиграть, сто лет не играл в The Witcher 3