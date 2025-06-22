"The Witcher 3 с болячками" - Геймеры оценили демонстрацию The Blood of Dawnwalker

Недавно Rebel Wolves представила продолжительный геймплей The Blood of Dawnwalker. Несмотря на то, что игра находится на ранней стадии разработки, отзывы игроков были в основном положительными, хотя было и несколько смешков. Стоит отметить, что это была лишь предварительная бета-версия, поэтому к премьере многое может измениться.

В первую очередь создатели представили боевую систему, основанную на выборе подходящего направления атаки и защиты из четырех доступных. Это заставляет вспомнить такие игры, как Kingdom Come: Deliverance или For Honor.

Разнообразия добавляют способности, использование которых обходится нам в перезарядку, заряжаемую во время боя. Способности можно открыть с помощью дерева, разделенного на три категории: человеческие, вампирские и общие. Кроме того, есть и четвертая вкладка - "активные способности".

Разработчики также показали ночную часть игры, когда Коэн становится вампиром и получает гораздо больше возможностей для исследования. Он бегает по стенам или использует способность быстро перепрыгивать через крыши. Игрок также может использовать так называемый "режим фокусировки", который выделяет важные объекты и является ничем иным, как аналогом ведьмачьего чутья.

Подчеркивается и бессрочный характер квестов, которые можно выполнять по-разному. Есть и ограничение по времени: на прохождение истории Dawnwalker отводится всего 30 дней. Однако время истекает только при выполнении определенных миссий, и нет необходимости торопиться при исследовании мира. Важно отметить, что вся карта будет открыта с самого начала игры.

Игрокам в основном понравилось то, что показала команда Rebel Wolves. В Blood of Dawnwalker есть элементы из The Witcher 3, которые видны невооруженным глазом, что, несомненно, является большим преимуществом для многих.

Я вижу ДНК The Witcher 3 в геймплее, музыке и архитектуре города. Мне это нравится.

Однако многие отмечают менее удачные элементы, которые нуждаются в доработке. Больше всего нареканий вызвала камера, которая расположена слишком близко к спине главного героя. Не всем также понравилось переключение на вид от первого лица при выборе умений, что выбивает из ритма.

Не обошли стороной игроки и общую скованность движений персонажа, которая особенно заметна во время боя. Анимации определенно не хватает плавности, что должно быть улучшено со временем. Были претензии и к городу, который несколько бедноват и не помешало бы больше деталей.

Однако в целом, по мнению многих, The Blood of Dawnwalker обещает быть очень хорошей игрой. У предварительной беты есть свои проблемы, но она не лишена потенциала. Выход игры запланирован на 2026 год, так что у разработчиков еще много времени, чтобы улучшить ее.