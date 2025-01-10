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The Blood of Dawnwalker TBA
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Фэнтези, Открытый мир
7.3 41 оценка

Тизер The Blood of Dawnwalker, новой RPG от ветеранов The Witcher 3 и Cyberpunk 2077, пропитан мрачной атмосферой

monk70
Новости

Игра от ветеранов The Witcher 3 и Cyberpunk 2077 получила новый тизер. Студия Rebel Wolves также напомнила, что скоро раскроет больше подробностей.

Амбициозная ролевая игра The Blood of Dawnwalker от соавторов The Witcher 3 и Cyberpunk 2077 скоро будет официально представлена. Сегодня студия Rebel Wolves выпустила новый тизер — короткий, но раскрывающий о самой игре немного больше, чем предыдущий. Разработчик в сотрудничестве с японским издателем Bandai Namco также напомнил об анонсированном 14 января мероприятии, в ходе которого проект будет представлен во всей красе. Трансляция мероприятия пройдет на Twitch в 00:00 МСК.

В представленном выше тизере есть несколько весьма атмосферных кадров — мы видим не только фрагмент разрушенного храма, но и зловещее, похожее на вампира существо. Надо признать, что представленный ролик, хотя и короткий, но весьма интригующий.

Эти несколько кадров дают нам представление об атмосфере The Blood of Dawnwalker. Предыдущие восторженные сообщения об этом проекте также указывают на то, что 13 января мы увидим что-то действительно стоящее.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
BewitchingBaron
от ветеранов The Witcher 3 и Cyberpunk 2077, пропитан мрачной атмосферой

если от этих "ветеранов", то он пропитан мрачной атмосферой багов и первые 2-3 года будет не играбелен.

-5
Max Rolens

Какой ты токсик

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