У Rebel Wolves уже есть идеи для продолжения The Blood of Dawnwalker, если игра окажется успешной

Творческий директор Rebel Wolves Матеуш Томашкевич в интервью с IGN поговорил о перспективах The Blood of Dawnwalker и о том, как студия видит развитие истории главного героя, Коэна.
По его словам, авторы уже продумали идеи для продолжения, но они зависят от успеха первой части:
У нас есть планы на будущее для этой IP. Помимо вампиров, здесь есть целый скрытый мир, о котором мы лишь намекаем в первой игре. Мы сознательно оставили задел для сиквелов и других материалов.
Создатель подчеркнул, что особой задачей стало построение концовок, учитывая нелинейную структуру игры. После пролога игрок может сразу отправиться на бой с главным антагонистом, но победить его почти невозможно. Альтернативный путь - исследовать мир, открывать сюжетные арки и постепенно ослаблять врага. При этом разработчики не хотят навязывать порядок прохождения, оставляя игроку свободу выбора.
Отдельное внимание Томашкевич уделил 30-дневному таймеру, в течение которого Коэн должен спасти свою семью:
Не думайте об этом как о финале игры. Это скорее вопрос выбора и последствий - после этого события история продолжается, но может измениться.
Релиз The Blood of Dawnwalker ожидается в 2026 году на PC, PS5 и Xbox Series X/S.
