В Blood of Dawnwalker случайно оставили ассет с надписью "НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ"

В Blood of Dawnwalker игроки обнаружили забавный след разработчиков, который случайно остался в финальной версии игры. Речь идет о временном ассете из пролога, предназначенном для обозначения места, где разработчики еще не подготовили финальное оформление.

Находку обнаружили в серебряных шахтах, где по задумке должны находиться бревна, камни и другие элементы окружения. Вместо них игроки заметили ярко-красный объект, который сложно не заметить на фоне остальной локации.

Особенно забавно выглядит его надпись: на ассете несколько раз повторяется предупреждение «DO NOT USE THIS ASSET!» — «НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭТОТ АССЕТ!». Судя по всему, это был обычный внутренний placeholder, который должен был помочь разработчикам временно обозначить нужный объект во время работы над локацией.

Игроки быстро подхватили находку и начали шутить над ней на Reddit. Некоторые даже признались, что хотели бы оставить этот объект в игре в качестве небольшой пасхалки, несмотря на очевидное предупреждение разработчиков.

Blood of Dawnwalker вышла совсем недавно, поэтому подобные недоработки неудивительны. При этом разработчики из Rebel Wolves уже занимаются исправлением технических проблем игры, включая проблемы с оптимизацией на PC.

На момент публикации разработчики отдельно не прокомментировали обнаруженный ассет. Вероятнее всего, его уберут в одном из будущих обновлений, однако пока он остается в игре и уже успел привлечь внимание игроков.