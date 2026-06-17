В The Blood of Dawnwalker будет несколько эпилогов, а сделанные выборы можно будет перенести в сиквелы

Разработчики из Rebel Wolves не стесняются рекламировать свою дебютную игру, The Blood of Dawnwalker, как следующую великую франшизу RPG. Она позволит игрокам выбирать, как они хотят играть, подобно трилогии Mass Effect от BioWare, которая является одной из лучших игровых трилогий всех времён.

Ещё одно сходство The Blood of Dawnwalker с Mass Effect заключается в том, что ваши решения в первой игре переносятся в последующие части этой потенциальной франшизы. В интервью гейм-директор Конрад Томашкевич и сценарист Пётр Кухарский рассказали о динамичном сюжете игры и о том, как выбор игрока будет переноситься в сиквелы — что, как подтвердили в Rebel Wolves, уже запланировано и охватит столетия и культуры по всему миру.

Томашкевич отмечает:

Мы обещаем сохранить этого персонажа, расти вместе с Коэном, позволять игроку формировать его, переносить свои изменения, и его выбор будет учитываться в следующих частях. Таким образом, вы сможете пройти через действительно цельное приключение и узнать эту историю во всех играх.

Поскольку игра ещё не вышла, не известно, какие важные решения могут принять игроки, которые существенно изменят сюжет. Однако известно одно: любые решения игрока повлияют на эпилог игры.

Разработчики подтвердили, что у каждого из них есть любимая концовка Dawnwalker, и на вопрос о популярности одной из них Кухарский ответил:

Думаю, сложно сказать наверняка, потому что это также зависит от того, за какого Коэна вы хотите сыграть, ведь вы также можете повлиять на то, каким Коэн станет к концу игры. Я думаю, что игра действительно поддерживает ваш выбор, потому что вы можете выбрать дневную сторону, вы можете выбрать ночную сторону, так что вы можете получить удовольствие от этого, и в конце концов, я думаю, что эпилог, который вы получите, будет тем, который вы сами придумали.

Можно с уверенностью сказать, что игроки могут ожидать от The Blood of Dawnwalker высокой реиграбельности, учитывая наличие нескольких концовок и эпилогов.

Кроме того, Rebel Wolves подтвердили, что уже планируют «небольшие бесплатные» DLC для этой экшен-RPG.

The Blood of Dawnwalker выйдет 3 сентября на PS5, Xbox Series X|S и ПК.