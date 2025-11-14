В The Blood of Dawnwalker есть заклинание "Разговор с мёртвыми" в стиле Baldur's Gate 3

Hолевая игра The Blood of Dawnwalker от Rebel Wolves, бывших разработчиков The Witcher 3: Wild Hunt, предложит уникальную механику, напоминающую «Разговор с мёртвыми» из Baldur’s Gate 3.

В последнем геймплейном ролике разработчики показали, что, встретив мьюрона в заброшенном крыле богадельни и убив его, Коэн может использовать заклинание проклятия, известное как «Понуждение души». Оно доступно только в человеческом облике, наряду с другими заклинаниями, но служит для воскрешения трупов, над которыми кружат мотыльки. В данном случае вы обнаруживаете, что местный смотритель, которого Коэн должен был найти, пожертвовал кем-то ради собственной выгоды.

Этот подход проще, чем «Разговор с мёртвыми», где Коэн просто заставляет душу раскрыть больше информации. Тем не менее, отсутствие необходимости задавать всего пять вопросов — это облегчение. Стоит отметить, что если бы игрок попытался исследовать богадельню ночью, а не днём, «Понуждение души» было бы недоступно.

The Blood of Dawnwalker выйдет в 2026 году на Xbox Series X/S, PS5 и ПК.