В The Blood of Dawnwalker игрокам придётся следить за тем, чтобы Коэн не поддался жажде крови

В предстоящей ролевой игре с открытым миром The Blood of Dawnwalker будет сделан значительный акцент на смене дня и ночи, поскольку её главный герой, Коэн, также является вампиром. В недавнем интервью разработчики из Rebel Wolves подтвердили, что игрокам придётся быть осторожными ночью из-за механики жажды крови, которая заставит их искать кровь, чтобы удовлетворить тягу Коэна.
Объясняя механику, Rebel Wolves подтвердили, что если Коэн не сможет выпить достаточно крови, он может потерять контроль над своим телом и впасть в безумие, нападая на ближайших NPC, чтобы получить свою дозу крови. Студия также отметила, что механика Кровожадности активируется только ночью, поэтому Коэну не о чем беспокоиться днём.
Игра с главным героем-вампиром и механикой, стилизованной под Кровожадность, не является чем-то необычным; подобные механики были во многих играх, особенно в жанре RPG. Яркий пример — Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2004 года, где игрок с достаточно низким показателем человечности, жаждущий крови, впадает в безумие и начинает бездумно убивать всех своих близких.
Тот факт, что Коэн может атаковать находящихся рядом NPC, если его Кровожадность достаточно сильна, должен быть особенно интересным, поскольку игра обещает игрокам полную свободу в выборе историй и NPC, которых они могут убить.
У The Blood of Dawnwalker пока нет даты выхода, кроме 2026 года. Игра разрабатывается для ПК, PS5 и Xbox Series X/S.
игра по механикам становится похожа на первых бладлайнсов больше чем сиквел
Ещё бы не было ограничений с квестами и цены ей не было, ну, может модами поправят. Хотя да, согласна, что больше бладлайн, чем один недотруп.
Ну прям золото, а не игру нам обещают, одна свобода))
О,это привет из Vtmb Bloodlines,там было безумие,если крови нет.
Вообще-то Безумие там и без крови словить можно было.. Всё подробно написано в настолке и легко гуглиться.
за прохождений эдак 15 ни разу не ловил просто так,только если не было крови.
По факту просто будет полоска, за которой будем следить, чтоб поддерживать нужный уровень крови. Вот и вся механика. Не думаю, что будет что-то сложнее здесь и придётся действительно всерьёз быть очень осторожным по ночам. Точка.
интересно будет в том случае, если необязательные убийства каких-то персонажей повлияют на развитие событий хотя бы в отдельных заданиях. Хотя вряд ли они до этого дойдут, это было бы слишком хорошо.
Остаётся верить, что игру достаточно дополируют.
Потому что первые геймплейные ролики выглядели кривовато.
Не знаю, чем больше подробностей тем как то скучнее всё и второсортнее
Обещать ещё не значит реализовать в полном объёме.И по этому буду ждать полноценного релиза.
То спасти семью за 30 дней, то кровь пей, что ещё будут за ограничения:? Не слишком много на себя берут?:D
А почему ваша игра выглядит хуже чем Смута?