В The Blood of Dawnwalker игрокам придётся следить за тем, чтобы Коэн не поддался жажде крови

В предстоящей ролевой игре с открытым миром The Blood of Dawnwalker будет сделан значительный акцент на смене дня и ночи, поскольку её главный герой, Коэн, также является вампиром. В недавнем интервью разработчики из Rebel Wolves подтвердили, что игрокам придётся быть осторожными ночью из-за механики жажды крови, которая заставит их искать кровь, чтобы удовлетворить тягу Коэна.

Объясняя механику, Rebel Wolves подтвердили, что если Коэн не сможет выпить достаточно крови, он может потерять контроль над своим телом и впасть в безумие, нападая на ближайших NPC, чтобы получить свою дозу крови. Студия также отметила, что механика Кровожадности активируется только ночью, поэтому Коэну не о чем беспокоиться днём.

Игра с главным героем-вампиром и механикой, стилизованной под Кровожадность, не является чем-то необычным; подобные механики были во многих играх, особенно в жанре RPG. Яркий пример — Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2004 года, где игрок с достаточно низким показателем человечности, жаждущий крови, впадает в безумие и начинает бездумно убивать всех своих близких.

Тот факт, что Коэн может атаковать находящихся рядом NPC, если его Кровожадность достаточно сильна, должен быть особенно интересным, поскольку игра обещает игрокам полную свободу в выборе историй и NPC, которых они могут убить.

У The Blood of Dawnwalker пока нет даты выхода, кроме 2026 года. Игра разрабатывается для ПК, PS5 и Xbox Series X/S.