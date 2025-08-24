В The Blood of Dawnwalker игроки получат гибрид боевых систем Batman: Arkham Asylum и Kingdom Come: Deliverance

Геймдиректор вампирской RPG The Blood of Dawnwalker Конрад Томашкевич в интервью GamesRadar+ на Gamescom 2025 рассказал о разработке боевой системы игры.
По его словам, команда стремилась создать механику, которая могла бы стать новым стандартом для RPG. В качестве основы разработчики рассматривали систему из Batman: Arkham Asylum - она эффектна и зрелищна, но, как отметил Томашкевич, не даёт игроку достаточно глубины, так как зачастую всё сводится к нажатию нескольких кнопок.
В то же время вдохновением стали проекты вроде For Honor и Kingdom Come: Deliverance, где применяется система направленных атак. Она делает процесс более иммерсивным и требует от игрока концентрации, но для некоторых оказывается слишком сложной.
В итоге в The Blood of Dawnwalker решили объединить подходы:
Мы подумали: а что, если создать гибрид этих двух систем? И именно так появилась наша адаптивная система.
Релиз The Blood of Dawnwalker запланирован на 2026 год.
Канешн- давайте не дадим игроку привычную боевку, а придумаем мудренную хрень, из-за которой провалился for honor и многие скипнули отличные обе части Kingdom come deliverence
Да тут вся игра гибрид ещё тот. Не до Ведьмак и не до игра.
Судя по трейлерам и скринам ему до нового Ведьмака с нашей любимой Цири, как до Юпитера и ещё дальше💪 // Евгений Романенко
Адаптивная система значит когда ты слишком тупой для парирования в пяти направлениях тебе просто включают режим бэтмена где надо жать одну кнопку. Революция в геймдизайне не иначе.