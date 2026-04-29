В The Blood of Dawnwalker можно пройти игру за "злодея" - разработчик советует не переигрывать выборы

Креативный директор The Blood of Dawnwalker Матеуш Томашкевич поделился новыми подробностями о проекте и подтвердил, что игроки смогут пройти игру полностью «по злому пути».

По словам разработчика, в игре предусмотрена высокая степень свободы: большинство NPC можно убить, и это не приведёт к немедленному завершению игры. Вместо этого сюжет будет адаптироваться под действия игрока, предлагая разные последствия, сюжетные ветки и концовки.

Томашкевич отметил, что подобный подход стал результатом компромисса между целостностью истории и свободой выбора. В итоге команда решила сделать акцент именно на вариативности и дать игрокам возможность формировать собственный уникальный путь.

Разработчик также посоветовал не переигрывать неудачные решения. По его мнению, принятие последствий — даже негативных — делает прохождение более живым и запоминающимся. Он подчеркнул, что именно такие моменты формируют по-настоящему уникальный игровой опыт.

Авторы рассчитывают, что игроки будут проходить игру несколько раз, исследуя разные варианты развития событий. Некоторые сюжетные линии можно вовсе пропустить — и это сделано намеренно, чтобы не ограничивать свободу исследования и взаимодействия с миром.