В The Blood of Dawnwalker нет главного квеста: опыт набирается из встреченных сайд-квестов

Конрад Томашевич, ранее возглавлявший разработку The Witcher 3: Wild Hunt, а ныне глава студии Rebel Wolves и руководитель The Blood of Dawnwalker, рассказал в интервью Eurogamer, что в его новой РПГ нет традиционного главного квеста, так как они хотели сделать свою игру «более приближенной к настольным ролевым играм».
Нет, в игре нет главного квеста. Вы накапливаете опыт, выполняя встречающиеся вам квесты. Вы знаете, где находится ваш [враг]. Вы можете напасть на это место в любое время. Вы сами решаете, сделать ли это в одиночку или же построить себе базу, найти мощные предметы, развить своего персонажа или же выполнить несколько квестов и найти союзников, способных вам в этом помочь.
Мы хотим приблизить видеоигры к настольным РПГ и дать вам свободу испытать то, что вы хотите испытать.
Важно отметить, что в основе The Blood of Dawnwalker лежит общая сюжетная линия, заключающаяся в том, что главному герою Коэну предстоит спасти свою семью за 30 дней и 30 ночей. Способ достижения поставленной цели остается на усмотрение игрока, но драгоценное время уходит в зависимости от того, чем он будет заниматься в игровом мире.
Мы хотели сделать шаг вперед в эволюции и привнести что-то новое, создать свою собственную нишу в этом жанре, — сказал Томаскевич.
Еще в феврале креативный директор игры сообщил, что разработчики хотят достичь в The Blood of Dawnwalker того же качества, что и в The Witcher 3: Wild Hunt, и планируют, что сюжетная линия будет длиться около 30-40 часов — меньше, чем в The Witcher 3, из-за не столь большой команды разработчиков.
Релиз The Blood of Dawnwalker запланирован на 2026 год для PS5, PC и Xbox Series X/S.
...но в итоге в день выхода ютуб будет завален роликами "как убить главного босса на 1 уровне"
и в трусах
пфф только без трусов. только хардкор!
короче игра вся из побочки - я говорил что пора бы из всех игр убрать вообще побочки и направить все силы на сюжет (любой игры) так млять разрабы всё делают на оборот - потом жаловаться будут что игры не продались.
а потом начнётся вой мол 1 сюжет это скучно где побочки? хацу пабигадь фигнёй пострадать блапблабла
а лучше убрать - в этом году много игр прощёл и скажу так побочки только мешают да и качество этих побочек куёвое, а ты наполни мир сделай его живым и бегай сколько хочешь.
Вообще то, как раз чаще всего побочки интересней основного квеста. И сама суть песочницы людям больше нравится, чем просто пробежать основной квест.
Имхо…Очень печально, людям в последнее время сложно себя заставить играть в игру больше 20ч…а тут говорят все сразу открыто, но если хотите подождите и поиграйте….такое себе решение // Андрей Щепилов
Наиграл в KCD2 - 150 часов, в Ведьмак 3 - 135 часов. Ни одного часа не жалко.
Берем и покупаем) Игра хорошая
Покупаем игру даже без русских субтитров ,которая еще на релизе не будет доступна в ру стим ,даже подарком )), сказочный ты однако Soyjak
Не прям одно и тоже, но помню в two worlds можно было придти к главгаду и в первой встречи его "убить". А еще была мурровинд где еслммы знали где находится главгад придти к ему в гости, убить его было нельзя так как там ништияки собрать надо было кое какие, но придти можно было сразу после высадки с коробля.
Этт что то новое было изобретено еще десятки лет назад)
Самый востребованный мод будет "время идёт дольше" // Vincent O-Thorn