В The Blood of Dawnwalker нет главного квеста: опыт набирается из встреченных сайд-квестов

Конрад Томашевич, ранее возглавлявший разработку The Witcher 3: Wild Hunt, а ныне глава студии Rebel Wolves и руководитель The Blood of Dawnwalker, рассказал в интервью Eurogamer, что в его новой РПГ нет традиционного главного квеста, так как они хотели сделать свою игру «более приближенной к настольным ролевым играм».

Нет, в игре нет главного квеста. Вы накапливаете опыт, выполняя встречающиеся вам квесты. Вы знаете, где находится ваш [враг]. Вы можете напасть на это место в любое время. Вы сами решаете, сделать ли это в одиночку или же построить себе базу, найти мощные предметы, развить своего персонажа или же выполнить несколько квестов и найти союзников, способных вам в этом помочь.



Мы хотим приблизить видеоигры к настольным РПГ и дать вам свободу испытать то, что вы хотите испытать.

Важно отметить, что в основе The Blood of Dawnwalker лежит общая сюжетная линия, заключающаяся в том, что главному герою Коэну предстоит спасти свою семью за 30 дней и 30 ночей. Способ достижения поставленной цели остается на усмотрение игрока, но драгоценное время уходит в зависимости от того, чем он будет заниматься в игровом мире.

Мы хотели сделать шаг вперед в эволюции и привнести что-то новое, создать свою собственную нишу в этом жанре, — сказал Томаскевич.

Еще в феврале креативный директор игры сообщил, что разработчики хотят достичь в The Blood of Dawnwalker того же качества, что и в The Witcher 3: Wild Hunt, и планируют, что сюжетная линия будет длиться около 30-40 часов — меньше, чем в The Witcher 3, из-за не столь большой команды разработчиков.

Релиз The Blood of Dawnwalker запланирован на 2026 год для PS5, PC и Xbox Series X/S.