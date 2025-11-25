ЧАТ ИГРЫ
The Blood of Dawnwalker 2026 г.
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
8.4 356 оценок

В The Blood of Dawnwalker нет главного квеста: опыт набирается из встреченных сайд-квестов

Gruz_ Gruz_

Конрад Томашевич, ранее возглавлявший разработку The Witcher 3: Wild Hunt, а ныне глава студии Rebel Wolves и руководитель The Blood of Dawnwalker, рассказал в интервью Eurogamer, что в его новой РПГ нет традиционного главного квеста, так как они хотели сделать свою игру «более приближенной к настольным ролевым играм».

Нет, в игре нет главного квеста. Вы накапливаете опыт, выполняя встречающиеся вам квесты. Вы знаете, где находится ваш [враг]. Вы можете напасть на это место в любое время. Вы сами решаете, сделать ли это в одиночку или же построить себе базу, найти мощные предметы, развить своего персонажа или же выполнить несколько квестов и найти союзников, способных вам в этом помочь.

Мы хотим приблизить видеоигры к настольным РПГ и дать вам свободу испытать то, что вы хотите испытать.

Важно отметить, что в основе The Blood of Dawnwalker лежит общая сюжетная линия, заключающаяся в том, что главному герою Коэну предстоит спасти свою семью за 30 дней и 30 ночей. Способ достижения поставленной цели остается на усмотрение игрока, но драгоценное время уходит в зависимости от того, чем он будет заниматься в игровом мире.

Мы хотели сделать шаг вперед в эволюции и привнести что-то новое, создать свою собственную нишу в этом жанре, — сказал Томаскевич.

Еще в феврале креативный директор игры сообщил, что разработчики хотят достичь в The Blood of Dawnwalker того же качества, что и в The Witcher 3: Wild Hunt, и планируют, что сюжетная линия будет длиться около 30-40 часов — меньше, чем в The Witcher 3, из-за не столь большой команды разработчиков.

Релиз The Blood of Dawnwalker запланирован на 2026 год для PS5, PC и Xbox Series X/S.

Комментарии:  15
BrokVud
Вы знаете, где находится ваш [враг]. Вы можете напасть на это место в любое время.
Мы хотим приблизить видеоигры к настольным РПГ и дать вам свободу испытать то, что вы хотите испытать.

...но в итоге в день выхода ютуб будет завален роликами "как убить главного босса на 1 уровне"

3
jax baron

и в трусах

1
нитгитлистер jax baron

пфф только без трусов. только хардкор!

2
jax baron

короче игра вся из побочки - я говорил что пора бы из всех игр убрать вообще побочки и направить все силы на сюжет (любой игры) так млять разрабы всё делают на оборот - потом жаловаться будут что игры не продались.

2
нитгитлистер

а потом начнётся вой мол 1 сюжет это скучно где побочки? хацу пабигадь фигнёй пострадать блапблабла

jax baron нитгитлистер

а лучше убрать - в этом году много игр прощёл и скажу так побочки только мешают да и качество этих побочек куёвое, а ты наполни мир сделай его живым и бегай сколько хочешь.

barfly89

Вообще то, как раз чаще всего побочки интересней основного квеста. И сама суть песочницы людям больше нравится, чем просто пробежать основной квест.

Пользователь ВКонтакте

Имхо…Очень печально, людям в последнее время сложно себя заставить играть в игру больше 20ч…а тут говорят все сразу открыто, но если хотите подождите и поиграйте….такое себе решение // Андрей Щепилов

1
North235
Очень печально, людям в последнее время сложно себя заставить играть в игру больше 20ч

Наиграл в KCD2 - 150 часов, в Ведьмак 3 - 135 часов. Ни одного часа не жалко.

Sheffskiy

Берем и покупаем) Игра хорошая

1
ЧикаПанаЧикаТана

Покупаем игру даже без русских субтитров ,которая еще на релизе не будет доступна в ру стим ,даже подарком )), сказочный ты однако Soyjak

-zotik-

Не прям одно и тоже, но помню в two worlds можно было придти к главгаду и в первой встречи его "убить". А еще была мурровинд где еслммы знали где находится главгад придти к ему в гости, убить его было нельзя так как там ништияки собрать надо было кое какие, но придти можно было сразу после высадки с коробля.

Этт что то новое было изобретено еще десятки лет назад)

Пользователь ВКонтакте

Самый востребованный мод будет "время идёт дольше" // Vincent O-Thorn