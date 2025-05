В The Blood of Dawnwalker появится реально существующая деревня

Студия Rebel Wolves - соавторы The Witcher 3 и Cyberpunk 2077 - продолжает серию публикаций, связанных с игрой The Blood of Dawnwalker. Так, из-под пера ученого Альбертуса Тауринуса вышла тринадцатая часть «Тайной истории Долины Сангор».

Местные жители относились ко мне с подозрением. Услышав мои вопросы, они вздрагивали, как будто я только что затронул какую-то больную точку. Отчаявшись узнать их секреты, я пытался всеми силами разговорить их, но безрезультатно.



Однажды я поехал в деревню Ласлеа. Там, сидя в тени раскидистого букового дерева, я увидел морщинистого старика. Его звали Здислав, и он был старейшиной деревни. Когда я представил себя и свой проект, его запавшие глаза загорелись любопытством. Жестом он указал мне на свою хижину. «У деревьев есть уши», - прошептал он, закрывая за собой дверь.

Приведенные выше абзацы лишь подтверждают содержание предыдущих разделов, повествуя о всеобщем страхе, царящем в мире The Blood of Dawnwalker, но также сообщают новые подробности. Впервые мы можем прочитать о деревне Ласлеа - интересно, что она действительно существует и находится в Румынии. А еще узнаем о ее старейшине Здиславе, который загадочным образом предупредил рассказчика.

К описанию из последней записи добавлена боковая иллюстрация, на которой изображена группа людей, за которыми стоит странная фигура с рогами. Предположительно, это именно перед ней мужчина поучал ученого.