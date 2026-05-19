В The Blood of Dawnwalker разработчики обещают "много интерактивности" в зависимости от выбора игрока в квестах

В игре The Blood of Dawnwalker от Rebel Wolves дурная слава — это не просто способ испортить отношения с Бренцисом и его последователями. Это образ жизни, который делает мир более враждебным и привлекает на вашу сторону неожиданных союзников, таких как сопротивление. Однако это лишь ещё одна часть отслеживания связей Коэна с теми, кого он встречает, что обеспечивает «много интерактивности» в квестах, как объяснил креативный директор Матеуш Томашкевич.

Мы отслеживаем ваши решения индивидуально на более детальном уровне. Благодаря этому у нас высокая степень реактивности на ваши действия в квестах. NPC могут помнить определённые ваши действия и реагировать на них в других местах.



В нашей игре вы можете строить отношения не только посредством обычного диалога, но и с помощью действий. У нас много разных занятий и квестов. Некоторые из них зрелищные, с боями или магией, а некоторые более тонкие или спокойные, но у вас есть люди, с которыми вы можете поговорить или сделать что-то ещё, чтобы помочь им и построить отношения.

Конечно, подразумевается, что эти связи распространяются и на суббоссов, работающих под началом Бренциса, таких как Темная Владычица Ксанте. Мы видели, как Коэн пытался сразиться с ней лицом к лицу, но потерпел поражение, однако, если вы выполните ее побочный квест, результат может измениться. И единственный способ это выяснить — это наращивать свою дурную славу, то есть делать всё то, что ей бы не понравилось.

Мы узнаем, насколько более интерактивным может быть мир, когда The Blood of Dawnwalker выйдет 3 сентября. Типичное прохождение займёт около 50 часов (если вы ничего не пропускаете), что намного больше, чем изначально планировалось для Rebel Wolves.