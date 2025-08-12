В вампирской игре The Blood of Dawnwalker будет механика крафта, напоминающая "Ведьмака"

Студия Rebel Wolves, состоящая из ветеранов CD Projekt RED, которые много лет работали над серией «Ведьмак», поделилась новой деталью о своей дебютной игре — мрачной ролевой игре The Blood of Dawnwalker. Разработчики подтвердили, что в проекте будет система крафта, которая своей концепцией сильно напоминает алхимию из приключений Геральта.

В рамках сессии вопросов и ответов студия сообщила, что система крафта в The Blood of Dawnwalker будет сфокусирована на создании «расходных материалов — различных настоек и отваров, полезных как в бою, так и вне его».

Такой подход действительно очень похож на ведьмачью алхимию, где игроки варили эликсиры, масла и отвары для усиления в бою и получения тактического преимущества. Учитывая, что Rebel Wolves основана выходцами из CDPR, а сама The Blood of Dawnwalker представляет собой мрачное фэнтези о борьбе с вампирами в Европе 14-го века, параллели с «Ведьмаком» становятся еще более очевидными. Похоже, игроков ждет идейный наследник любимой франшизы, но в несколько ином, вампирском сеттинге.

Релиз The Blood of Dawnwalker запланирован на 2026 год. Игра выйдет на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X.