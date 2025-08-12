ЧАТ ИГРЫ
The Blood of Dawnwalker 2026 г.
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
В вампирской игре The Blood of Dawnwalker будет механика крафта, напоминающая "Ведьмака"

Gutsz Gutsz

Студия Rebel Wolves, состоящая из ветеранов CD Projekt RED, которые много лет работали над серией «Ведьмак», поделилась новой деталью о своей дебютной игре — мрачной ролевой игре The Blood of Dawnwalker. Разработчики подтвердили, что в проекте будет система крафта, которая своей концепцией сильно напоминает алхимию из приключений Геральта.

В рамках сессии вопросов и ответов студия сообщила, что система крафта в The Blood of Dawnwalker будет сфокусирована на создании «расходных материалов — различных настоек и отваров, полезных как в бою, так и вне его».

Такой подход действительно очень похож на ведьмачью алхимию, где игроки варили эликсиры, масла и отвары для усиления в бою и получения тактического преимущества. Учитывая, что Rebel Wolves основана выходцами из CDPR, а сама The Blood of Dawnwalker представляет собой мрачное фэнтези о борьбе с вампирами в Европе 14-го века, параллели с «Ведьмаком» становятся еще более очевидными. Похоже, игроков ждет идейный наследник любимой франшизы, но в несколько ином, вампирском сеттинге.

Bandai Namco привезёт на PAX West The Blood of Dawnwalker, Code Vein 2 и многое другое

Релиз The Blood of Dawnwalker запланирован на 2026 год. Игра выйдет на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X.

нитгитлистер
1
hpi

Крафт оружия через алхимию?

Пользователь ВКонтакте

Интересно, кто из этих двух мастеров меча будет круче🤔 // Nvidia Power

EvanescentAdira
где игроки варили эликсиры

зайти в меню алхимии и нажать на кнопку приготовления эликсира? KCDII курит в сторонке.