Вампирская ролевая игра The Blood of Dawnwalker выйдет на физических носителях с полной записью данных на диске

Издательство Bandai Namco совместно со студией Rebel Wolves подтвердило традиционный формат физического релиза своей грядущей вампирской ролевой игры Dawnwalker. Дисковые версии экшена не станут пустышкой с цифровым кодом активации внутри коробки, как это часто бывает в современной игровой индустрии. Все данные готовой сборки будут записаны непосредственно на сам Blu-ray диск для консолей, что избавит коллекционеров от необходимости скачивать десятки гигабайт файлов из сети в день покупки. За исключением патча первого дня.

Подобный шаг стал возможен благодаря тому, что мрачная история про Карпатские горы и летучих мышей официально ушла на золото за полтора месяца до намеченного срока.

Разработчики полностью завершили полировку контента, зафиксировали финальный билд и отправили мастер-диск на заводы для печати тиражей.

Такое решение авторов выглядит особенно выигрышно на фоне недавних тревожных новостей от платформодержателей и крупных издателей. Ранее в сети появились официальные сообщения о планах компании Sony и других технологических гигантов по постепенному полному сворачиванию производства дисков для будущих консольных проектов. На фоне этих событий полноценный дисковый релиз ролевой игры возвращает геймерам классическое право стопроцентного владения физическим продуктом.

Полноценный мировой релиз сюжетного вампирского приключения Dawnwalker запланирован на 3 сентября 2026 года на ПК, консолях PlayStation 5 и Xbox Series X.