"Вампирские связи": авторы The Blood of Dawnwalker представили новых компаньонов

Студия Rebel Wolves, состоящая из ветеранов работавших над The Witcher 3: Wild Hunt, поделились свежими сюжетными подробностями грядущей ролевой экшен-игры The Blood of Dawnwalker. На этот раз разработчики решили сфокусировать внимание на второстепенных персонажах, которых игроки встретят во время путешествия по Европе XIV века. Они могут стать ценными союзниками в битве против вампиров или мимолетными событиям в истории, которую сформирует игрок своими решениями.

В центре истории находится протагонист по имени Коэн — полувампир, или так называемый «доунвокер». Создатели подчеркивают, что структура открытого мира не ограничивает игрока: герой волен действовать как волк-одиночка, либо выстраивать сложные альянсы. При этом глубина общения с окружающими NPC напрямую влияет на развитие сюжета. Решения Коэна будут постепенно приоткрывать завесу тайн каждого из встречных, однако не все тайны окажутся безобидными.

Студия подробно представила трех важных персонажей игры:

Марат — бескомпромиссный лидер сопротивления, сражающийся против деспотичных вампиров-врахиров. Марат невероятно отважен и пользуется безграничной преданностью своих подчиненных. Тем не менее из-за специфики войны он крайне подозрителен и почти никому не доверяет. Игрокам придется на деле доказывать свою ценность, чтобы заручиться его поддержкой.

Лакра — девушка, всецело движимая жаждой жестокой мести. По лору игры, ради достижения цели она не остановится абсолютно ни перед чем. Ее прошлое тщательно скрыто от посторонних. Коэн может попытаться выяснить ее истинные мотивы, однако авторы предупреждают: «каждый шаг к ней навстречу будет сопровождаться тяжелой ценой», и далеко не все тайны Лакры в итоге вылезут наружу.

Анка — молчаливая соратница и наставница Коэна, сопровождавшая его в прошлом. Именно она научила героя читать, писать и замечать суть многих вещей. Под маской спокойствия Анка также скрывает глубокий и опасный секрет, узнать о котором получится лишь при максимальном сближении героев.

Релиз The Blood of Dawnwalker запланирован на самое начало осени — стартует 3 сентября 2026 года на ПК в Steam, а также на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X|S.