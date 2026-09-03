Вампирский экшен The Blood of Dawnwalker страдает от статтеров и заблокированными 30 FPS в роликах

Несмотря на теплый прием игроков и критиков нового экшена The Blood of Dawnwalker, игра не смогла избежать проблемы большинства современных релизов. На старте RPG про вампиров страдает от неприятных технических проблем и слабой оптимизации. Эти недостатки не способна исправить даже мощная видеокарта GeForce RTX 5090.

Как сообщают эксперты, одной из главных странностей ПК-версии стало искусственное ограничение кадровой частоты. Большинство сюжетных роликов жестко заблокированы в 30 FPS. При этом кат-сцены, где игроку нужно делать сюжетный выбор, работают без ограничений. Постоянные перепады между 30 кадрами и высокой частотой сильно бьют по глазам.

Ситуация с самим игровым процессом оказалась не лучше. Вступительный пролог работает стабильно. Однако уже в первой деревне начинаются постоянные микрофризы. Картинка заикается буквально при каждом движении мыши и повороте камеры. Для динамичного экшена от третьего лица такие скачки времени кадра критичны.

The Blood of Dawnwalker создан на движке Unreal Engine 5 с активным использованием освещения Lumen. Из-за этого игра чрезмерно требовательна к «железу». В нативном 4K на ультра-настройках даже видеокарта RTX 5090 выдает лишь 45–50 кадров в секунду. Добиться стабильных 60 FPS удается только после активации апскейлера DLSS.

В поиске оптимального баланса может помочь руководство по оптимизации The Blood of Dawnwalker и настройке параметров графики.

Увы, простые манипуляции с настройками в данном случае сильно не помогут. Проблема заиканий при вращении камеры и кривой фреймпейсинг требуют правок в коде. Здесь игрокам остается лишь ждать первых патчей с оптимизацией от разработчиков.