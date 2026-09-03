ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
The Blood of Dawnwalker 03.09.2026
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир, Средневековье
7.5 495 оценок

Вампирский экшен The Blood of Dawnwalker страдает от статтеров и заблокированными 30 FPS в роликах

Gutsz Gutsz

Несмотря на теплый прием игроков и критиков нового экшена The Blood of Dawnwalker, игра не смогла избежать проблемы большинства современных релизов. На старте RPG про вампиров страдает от неприятных технических проблем и слабой оптимизации. Эти недостатки не способна исправить даже мощная видеокарта GeForce RTX 5090.

Как сообщают эксперты, одной из главных странностей ПК-версии стало искусственное ограничение кадровой частоты. Большинство сюжетных роликов жестко заблокированы в 30 FPS. При этом кат-сцены, где игроку нужно делать сюжетный выбор, работают без ограничений. Постоянные перепады между 30 кадрами и высокой частотой сильно бьют по глазам.

Ситуация с самим игровым процессом оказалась не лучше. Вступительный пролог работает стабильно. Однако уже в первой деревне начинаются постоянные микрофризы. Картинка заикается буквально при каждом движении мыши и повороте камеры. Для динамичного экшена от третьего лица такие скачки времени кадра критичны.

The Blood of Dawnwalker создан на движке Unreal Engine 5 с активным использованием освещения Lumen. Из-за этого игра чрезмерно требовательна к «железу». В нативном 4K на ультра-настройках даже видеокарта RTX 5090 выдает лишь 45–50 кадров в секунду. Добиться стабильных 60 FPS удается только после активации апскейлера DLSS.

В поиске оптимального баланса может помочь руководство по оптимизации The Blood of Dawnwalker и настройке параметров графики.

Оптимизация The Blood of Dawnwalker - настройка параметров графики

Увы, простые манипуляции с настройками в данном случае сильно не помогут. Проблема заиканий при вращении камеры и кривой фреймпейсинг требуют правок в коде. Здесь игрокам остается лишь ждать первых патчей с оптимизацией от разработчиков.

ПК 9
26
52
Комментарии:  52
Ваш комментарий
ratte88

70% положительных отзывов, тех проблемы, нет русского, цена 5к и геймплейные нюансы. Вывод какой? Пусть гои тестируют. Думаю, через полгода можно будет с торрента забрать нормальную версию.

28
Lesh1I

Как обычно разрабы в свои игры не играю а зачем 🤣

10
Кей Овальд

"заблокированными 30 FPS в роликах "
Да как вы зал