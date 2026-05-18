Вампирский голод, круговой блок и "Кошмар": новые подробности геймплея экшен-RPG The Blood of Dawnwalker

В грядущей экшен-RPG The Blood of Dawnwalker от студии Rebel Wolves игрокам предстоит взять на себя роль вампира по имени Коэн. Эта особенность напрямую повлияет на игровой процесс и развитие сюжета: в игре реализована механика критического голода.

Как сообщил креативный директор Матеуш Томашкевич в интервью журналу Game Informer, если долго не утолять жажду крови, главный герой потеряет контроль над собой и автоматически убьет первого попавшегося персонажа. Подобный инцидент может произойти даже с ключевым сюжетным NPC, что кардинально изменит дальнейшее прохождение.

В том же интервью основатель студии Конрад Томашкевич раскрыл новые детали боевой системы и настроек сложности. В игре будет четыре стандартных режима («Сюжет», «Нормальный», «Дуэлянт» и «Кошмар»), а также возможность детальной кастомизации игрового процесса. Например, игроки смогут использовать круговое блокирование атак, которое облегчает защиту, но расходует больше выносливости.

Обычное прохождение будет заключаться в исследовании мира, поиске множества различных сюжетных линий и принятии решений, на что именно стоит тратить свое время. Конрад часто упоминает открытость первых частей серии Fallout. Это определенно была одна из первых игр, на которую мы опирались при разработке проекта, так как хотели достичь в The Blood of Dawnwalker свободы уровня настольных ролевых игр.

Разработчики стремятся предоставить игрокам свободу на уровне настольных РПГ. Пользователи смогут самостоятельно решать, какие сюжетные линии заслуживают внимания, а при желании — сократить прохождение до минимума, отправившись на битву с финальным боссом сразу на старте.

Релиз The Blood of Dawnwalker запланирован на 3 сентября для PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК.