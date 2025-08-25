Время в The Blood of Dawnwalker можно будет использовать как валюту

Хотя в предстоящей ролевой игре с открытым миром The Blood of Dawnwalker будет ограничение на игровых 30 дней, отведённых игрокам на завершение сюжета, режиссёр Конрад Томашкевич описал это ограничение как своего рода «валюту», которую игроки могут тратить самостоятельно. В интервью GamesRadar Томашкевич рассказал об этом ограничении и о том, что у игроков будет достаточно свободы для прохождения игры без давления, которое подразумевало бы ограничение по времени.

Томашкевич сравнил концепцию траты времени в The Blood of Dawnwalker с тратой денег: игроки могут, например, подкупить персонажа золотом, чтобы ему не пришлось тратить своё время на выполнение задания.

Мы используем это как ресурс. Иногда мы даём вам возможность дать взятку, чтобы не терять время.

Далее он объяснил, что игроки всегда будут полностью контролировать, как они проводят своё время в The Blood of Dawnwalker, но что игра также обязывает их использовать ресурс для достижения определённых целей.

Вы всегда будете знать, когда используете его, и будете полностью контролировать его. Но иногда мы используем этот ресурс, чтобы вызвать эмоции в конкретный момент, особенно когда времени на выполнение задач остаётся мало.

Предоставление игроку контроля над тем, как он будет проводить время в The Blood of Dawnwalker, не должно стать большим сюрпризом, учитывая, как много студия говорила о своей «нарративной песочнице». Ещё в феврале креативный директор Матеуш Томашкевич говорил о том, что у игроков будет довольно много свободы в игре, а основная идея проекта сосредоточена на «максимизации свободы выбора и участия игроков».

The Blood of Dawnwalker разрабатывается для ПК, PS5 и Xbox Series X/S. Дата выхода игры пока не определена, студия планирует выпустить ее в 2026 году.