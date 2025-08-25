Время в The Blood of Dawnwalker можно будет использовать как валюту

Хотя в предстоящей ролевой игре с открытым миром The Blood of Dawnwalker будет ограничение на игровых 30 дней, отведённых игрокам на завершение сюжета, режиссёр Конрад Томашкевич описал это ограничение как своего рода «валюту», которую игроки могут тратить самостоятельно. В интервью GamesRadar Томашкевич рассказал об этом ограничении и о том, что у игроков будет достаточно свободы для прохождения игры без давления, которое подразумевало бы ограничение по времени.
Томашкевич сравнил концепцию траты времени в The Blood of Dawnwalker с тратой денег: игроки могут, например, подкупить персонажа золотом, чтобы ему не пришлось тратить своё время на выполнение задания.
Мы используем это как ресурс. Иногда мы даём вам возможность дать взятку, чтобы не терять время.
Далее он объяснил, что игроки всегда будут полностью контролировать, как они проводят своё время в The Blood of Dawnwalker, но что игра также обязывает их использовать ресурс для достижения определённых целей.
Вы всегда будете знать, когда используете его, и будете полностью контролировать его. Но иногда мы используем этот ресурс, чтобы вызвать эмоции в конкретный момент, особенно когда времени на выполнение задач остаётся мало.
Предоставление игроку контроля над тем, как он будет проводить время в The Blood of Dawnwalker, не должно стать большим сюрпризом, учитывая, как много студия говорила о своей «нарративной песочнице». Ещё в феврале креативный директор Матеуш Томашкевич говорил о том, что у игроков будет довольно много свободы в игре, а основная идея проекта сосредоточена на «максимизации свободы выбора и участия игроков».
The Blood of Dawnwalker разрабатывается для ПК, PS5 и Xbox Series X/S. Дата выхода игры пока не определена, студия планирует выпустить ее в 2026 году.
При всём моем уважении к проекту, это звучит очень глупо.
Заголовок или концепт?
вы спешите с осуждением приемов, истинное значение которых мы не сможем оценить, пока игра не выйдет.
Заголовок глупо, концепт пока просто сомнительно
Фразу "Время - деньги" они походу поняли СЛИШКОМ буквально!
кривой перевод заголовка полностью искажает смысл текста
Эт такой тонкий намек на бустеры сразу ? )
может сразу заплатить чтобы в неё не играть
Так по факту это не рвемя, а тупо развилки. В том же детроите ты мог пойти либо туда, либо сюда, и это учитывалось в дальнейшем. По сути тут тоже самое. Каждый день у тебя 3 квеста, но выполнить можешь только 2. Время тут просто для вида, как оправдание, почему нельзя успеть сделать все 3. Сделали бы они полноценный ход времени, что бы можно было успеть сделать все, если прямо заморочиться, или провалить все, если залипнуть в нарды с армянами в таверне, тогда да, это было бы время.
И все бы обузили квик сейв квик лод )
убрать, оставить только автосейвы, как, скажем, в ретурнал или любом сосалике =)
ну наконецто за игру во всякую дребедень будут платить
Выбор подкупить нпс чтобы пропустить задание это такой революционный геймдизайн о котором никто даже не догадывался. Следующим шагом видимо будет продажа ходьбы как кинетической энергии и возможности дышать как ресурса кислорода.
Можно даже не сомневаться что к релизу появится dlc пакет Бесконечный рассвет за каких нибудь 15 баксов. Чтобы по настоящему насладиться максимизацией свободы и всеми возможностями нарративной песочницы а не судорожно бегать по квестам как ошпаренный. Продавать воздух уже научились теперь пора продавать время.
Подкуп персонажа, как способ экономии времени - да, интересная мысль, особенно при перепрохождениях, когда основной сюжет надоест...
xD