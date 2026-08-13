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The Blood of Dawnwalker 04.09.2026
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир, Средневековье
7.7 455 оценок

Вышел обзорный трейлер The Blood of Dawnwalker

Simple Jack Simple Jack

Издатель Bandai Namco и студия Rebel Wolves, основанная выходцами из CD Projekt RED, выпустили обзорный трейлер предстоящей ролевой игры под названием The Blood of Dawnwalker. Ролик раскрывает подробности сеттинга, сюжета и ключевых игровых механик.

События RPG развернутся в Карпатах XIV века, а главным героем выступает Коэн — человек, получивший способность ночью превращаться в вампира. Его цель — спасти похищенную семью от диктатуры вампирского правителя Бренсиса.

Игровой процесс построен на смене времени суток и уникальной системе времени как ресурса. В дневное время герой изучает древние фолианты и общается с мертвыми. Ночью же Коэн превращается в вампира: использует когти, клыки, способность карабкаться по стенам, мгновенно перемещаться и превращаться в волка.

Поглощение крови открывает новые умения, но отравляет героя скверной. На спасение близких игрокам отведено 30 дней, которые расходуются при выполнении квестов и прокачке. Однако при неудаче игра не завершится, а история просто свернет в другое русло.

The Blood of Dawnwalker выйдет 3 сентября 2026 года на ПК, PS5 и Xbox Series X|S — игра уже ушла «на золото». Предзаказы RPG уже стартовали — базовое издание обойдется в $70 (~5800 рублей).

Трейлеры 11
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55
18
Комментарии:  18
Ваш комментарий
Leksanuch
20
Madiark

Эту игру я очень жду, надеюсь не разочарует

9
buddaset

Игра может быть не плохая, но тк не завезли русский язык, то покупать я ее не буду.

7
The Gandalf Old

The Blood of Dawnwalker обзорный русский трейлер (дубляж)

https://vkvideo.ru/video-230361145_456239149