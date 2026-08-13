Вышел обзорный трейлер The Blood of Dawnwalker

Издатель Bandai Namco и студия Rebel Wolves, основанная выходцами из CD Projekt RED, выпустили обзорный трейлер предстоящей ролевой игры под названием The Blood of Dawnwalker. Ролик раскрывает подробности сеттинга, сюжета и ключевых игровых механик.

События RPG развернутся в Карпатах XIV века, а главным героем выступает Коэн — человек, получивший способность ночью превращаться в вампира. Его цель — спасти похищенную семью от диктатуры вампирского правителя Бренсиса.

Игровой процесс построен на смене времени суток и уникальной системе времени как ресурса. В дневное время герой изучает древние фолианты и общается с мертвыми. Ночью же Коэн превращается в вампира: использует когти, клыки, способность карабкаться по стенам, мгновенно перемещаться и превращаться в волка.

Поглощение крови открывает новые умения, но отравляет героя скверной. На спасение близких игрокам отведено 30 дней, которые расходуются при выполнении квестов и прокачке. Однако при неудаче игра не завершится, а история просто свернет в другое русло.

The Blood of Dawnwalker выйдет 3 сентября 2026 года на ПК, PS5 и Xbox Series X|S — игра уже ушла «на золото». Предзаказы RPG уже стартовали — базовое издание обойдется в $70 (~5800 рублей).