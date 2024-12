Вышел первый тизер мрачной экшен-RPG от бывших авторов игровой саги "Ведьмак" и Cyberpunk 2077

Новая студия под названием Rebel Wolves, основанная ветеранами игровой индустрии из Европы, наконец-то представила тизер своего дебютного амбициозного проекта. В прошлом разработчики приложили руку к созданию таких известных игр, как Ведьмак и Cyberpunk 2077, поэтому в свою новую игру они собираются добавить всё самое лучшее оттуда: сеттинг мрачного фэнтези, открытый мир и проработанный сюжет.

Дебютный тизер игры от Rebel Wolves нельзя назвать информативным. Короткий ролик лишь подтверждает общее направление проекта и анонсирует новое название. Теперь игра называется The Blood of Dawnwalker, хотя раньше она именовалась Dawnwalker.

Гораздо интереснее на фоне первого тизера выглядит загадочное изображение с официального сайты игры. Судя по всему в игре нам предстоит взять под контроль уникального героя, который скрывает в себе монстра. Вполне может быть, что в дневное время он может сражаться только мечом и свободно взаимодействовать с персонажами, а вот в ночное время он превращается в некое существо напоминающее вампира. В целом герой на изображении очень похож на дизайн высших вампиров из третьей части "Ведьмака".

Как отмечают авторы игры, The Blood of Dawnwalker станет первой главой целой саги однопользовательских экшен-RPG с открытым миром в стиле тёмного фэнтези, в которой большое внимание уделяется сюжету и повествованию. Проект создаётся на движке Unreal Engine 5 для ПК и консолей. Геймдиректором игры выступает Матеуш Томашкевич, ранее работавший над Gwent: The Witcher Card Game, Thronebreaker: The Witcher Tales, The Witcher 3: Wild Hunt и Cyberpunk 2077. Компанию ему составят многие другие уже бывшие сотрудники CD Projekt Red с внушительным опытом работы над ролевыми играми.

Более подробная презентация The Blood of Dawnwalker состоится в следующем году — 13 января.