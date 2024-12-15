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The Blood of Dawnwalker TBA
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Фэнтези, Открытый мир
7.5 28 оценок

Вышел первый тизер мрачной экшен-RPG от бывших авторов игровой саги "Ведьмак" и Cyberpunk 2077

Gutsz
Новости

Новая студия под названием Rebel Wolves, основанная ветеранами игровой индустрии из Европы, наконец-то представила тизер своего дебютного амбициозного проекта. В прошлом разработчики приложили руку к созданию таких известных игр, как Ведьмак и Cyberpunk 2077, поэтому в свою новую игру они собираются добавить всё самое лучшее оттуда: сеттинг мрачного фэнтези, открытый мир и проработанный сюжет.

Дебютный тизер игры от Rebel Wolves нельзя назвать информативным. Короткий ролик лишь подтверждает общее направление проекта и анонсирует новое название. Теперь игра называется The Blood of Dawnwalker, хотя раньше она именовалась Dawnwalker.

Гораздо интереснее на фоне первого тизера выглядит загадочное изображение с официального сайты игры. Судя по всему в игре нам предстоит взять под контроль уникального героя, который скрывает в себе монстра. Вполне может быть, что в дневное время он может сражаться только мечом и свободно взаимодействовать с персонажами, а вот в ночное время он превращается в некое существо напоминающее вампира. В целом герой на изображении очень похож на дизайн высших вампиров из третьей части "Ведьмака".

Как отмечают авторы игры, The Blood of Dawnwalker станет первой главой целой саги однопользовательских экшен-RPG с открытым миром в стиле тёмного фэнтези, в которой большое внимание уделяется сюжету и повествованию. Проект создаётся на движке Unreal Engine 5 для ПК и консолей. Геймдиректором игры выступает Матеуш Томашкевич, ранее работавший над Gwent: The Witcher Card Game, Thronebreaker: The Witcher Tales, The Witcher 3: Wild Hunt и Cyberpunk 2077. Компанию ему составят многие другие уже бывшие сотрудники CD Projekt Red с внушительным опытом работы над ролевыми играми.

Более подробная презентация The Blood of Dawnwalker состоится в следующем году — 13 января.

89
40
Комментарии: 40
Ваш комментарий
saa0891

Мда, для чего делают такие тизеры ни о чём.

40
ka27

Перематывал, одни слова мелькали :) вспомнилось:

39
nemsis94 ka27
17
AT_Sagor

Это же знаменитый анонс анонса!

21
Real Slim Shady

Ну это явно лучше чем то что показали в тизере Ведьмак 4

14
Moorchik

Тизер мегаинформативный, просто 100 из 10, бегу предзаказывать

13
Sane_421

Прекрасно, жду игру. Надеюсь, братья Томашкевичи сделают все по красоте!

7
Виктор45

О, дык это жешь про кровосись игра получается. Да ещё и от разрабов 3 ведьмака, звучит очень многообещающе.

6
Sheffskiy

Без повесточки

5
YouTube_GamesTezi
Судя по всему в игре нам предстоит взять под контроль уникального героя, который скрывает в себе монстра.

Небинарная личность же)))

3
Rolento

уже +5 к оценке

1
Sheffskiy Rolento

Ахахаххааххахах

0
BigusDickus

не скажи. все черное, даже фон.

0
Аналиус

какой то круг показали и все

3
Shigofumi

Если люди которые делали ведьмак 3 делают другую игру кто же делает ведьмак 4 ?

2
hpi

Ну так там есть ещё админ персонал и тд

0
Андрей_С

Главный по лору В4, Циан Махер, например вокнутый. Главная сценаристка, Мэри Кенни, фанатка "Свит Беби".

4
MLShadow

Уже как минимум по картинке можно сказать, что игра будет лучше всяких "вейлгуардов", ожидаю что-то похожее на Готику.

2
Sheffskiy

Уберите оттуда все повесточное уродство

1
CAN I HABE PIZZA PLS

О даааа. Очередная игра от ВЕТЕРАНОВ -____-
Сколько уже таких было, и все как одна - фуфло.

1
Lazy Mutton

Лишь бы не разорились до релиза.

А то последнее время встречались такие случаи в командах "ветеранов индустрии".

1
Александр Гоголев

А где игра?

1
Sheffskiy

Больше секса!

0
BluntZebulon
Гораздо интереснее на фоне первого тизера выглядит загадочное изображение с официального сайты игры...

СПГС во все поля

0
BigusDickus

про оборотней, короч.

0
Behemot B.

Сколько неуместного пафоса в тексте! А выйдет очередная пустышка 😁

0
vvvjust

>Unreal Engine 5

ясно

-1
Zodyak

А есть альтернатива? Unity у которых условия использования кобальные? CryEngine на котором умеют работать, дай бог, двадцать человек по всей Европе? Или вбухать пол бюджета в разработку собственного движка? У эпиков лучшие условия для разработки и инструментарии лучше для молодой студии у которой денег впритык

0
Xstranger Zodyak
У эпиков лучшие условия для разработки и инструментарии лучше для молодой студии у которой денег впритык

Настолько лучший, что постоянно проседает FPS и вечные статтеры из-за всратого движка Unreal Engine 4 и 5.

Unity, Godot и CryEngine норм. Вот бы распространить движок Source 2.

лучше для молодой студии у которой денег впритык

Точнее, лучше для молодой БЕЗДАРНОЙ студии. А как раньше развивались молодые студии без Unreal Engine?

0
Федя Кочегар

Это точно будет 10 из 10

-1
Gridon

Сидят там, небось, двое с половиной инвалида, которые когда-то кофе разносили на подхвате в сд проджект

-2
Chip0lin0

Ебать какв видео ахуууительно ни чего не понятно...

-2
HoganHog

олд скуп пацаны.

-3
Авраам Линкольн
Вышел первый тизер мрачной экшен-RPG от бывших авторов игровой саги "Ведьмак"

Если эту игру делают бывшие разработчики Ведьмака, кто же тогда делает Лесбак 4?

-5
Medu3a

удивительный вопрос

1
ChromeDisaster

Большинство тех, кто делал трилогию Ведьмака уже давно ушли из редов. Кибербаг и В4 - работа новой команды

1
Авраам Линкольн ChromeDisaster
Кибербаг и В4 - работа новой команды

Чуть-чуть тебя поправлю. Работа новой радужной, инклюзивной, ВОУКнутой, ЛГБТ команды. Вот так правильно!

3
Alex40001

прогрев до 27 года круто крутою прошли те времена когда игры разрабатывались за год полтора а потом через 3 месяца рекламы выходили

-11
spaMER_ID

И вправду странно, ведь игры тогда и сейчас - одно и то же.

4
G-1 spaMER_ID

Ну да раньше, движок напиши, тулзы для разработки напиши. А щас клепай на УЕ5 и с нейронками хоть каждый месяц по новой части ведьмака.

-2