Вышел первый тизер мрачной экшен-RPG от бывших авторов игровой саги "Ведьмак" и Cyberpunk 2077

Новая студия под названием Rebel Wolves, основанная ветеранами игровой индустрии из Европы, наконец-то представила тизер своего дебютного амбициозного проекта. В прошлом разработчики приложили руку к созданию таких известных игр, как Ведьмак и Cyberpunk 2077, поэтому в свою новую игру они собираются добавить всё самое лучшее оттуда: сеттинг мрачного фэнтези, открытый мир и проработанный сюжет.
Дебютный тизер игры от Rebel Wolves нельзя назвать информативным. Короткий ролик лишь подтверждает общее направление проекта и анонсирует новое название. Теперь игра называется The Blood of Dawnwalker, хотя раньше она именовалась Dawnwalker.
Гораздо интереснее на фоне первого тизера выглядит загадочное изображение с официального сайты игры. Судя по всему в игре нам предстоит взять под контроль уникального героя, который скрывает в себе монстра. Вполне может быть, что в дневное время он может сражаться только мечом и свободно взаимодействовать с персонажами, а вот в ночное время он превращается в некое существо напоминающее вампира. В целом герой на изображении очень похож на дизайн высших вампиров из третьей части "Ведьмака".
Как отмечают авторы игры, The Blood of Dawnwalker станет первой главой целой саги однопользовательских экшен-RPG с открытым миром в стиле тёмного фэнтези, в которой большое внимание уделяется сюжету и повествованию. Проект создаётся на движке Unreal Engine 5 для ПК и консолей. Геймдиректором игры выступает Матеуш Томашкевич, ранее работавший над Gwent: The Witcher Card Game, Thronebreaker: The Witcher Tales, The Witcher 3: Wild Hunt и Cyberpunk 2077. Компанию ему составят многие другие уже бывшие сотрудники CD Projekt Red с внушительным опытом работы над ролевыми играми.
Более подробная презентация The Blood of Dawnwalker состоится в следующем году — 13 января.
Мда, для чего делают такие тизеры ни о чём.
Перематывал, одни слова мелькали :) вспомнилось:
Это же знаменитый анонс анонса!
Ну это явно лучше чем то что показали в тизере Ведьмак 4
Тизер мегаинформативный, просто 100 из 10, бегу предзаказывать
Прекрасно, жду игру. Надеюсь, братья Томашкевичи сделают все по красоте!
О, дык это жешь про кровосись игра получается. Да ещё и от разрабов 3 ведьмака, звучит очень многообещающе.
Без повесточки
Небинарная личность же)))
уже +5 к оценке
Ахахаххааххахах
не скажи. все черное, даже фон.
какой то круг показали и все
Если люди которые делали ведьмак 3 делают другую игру кто же делает ведьмак 4 ?
Ну так там есть ещё админ персонал и тд
Главный по лору В4, Циан Махер, например вокнутый. Главная сценаристка, Мэри Кенни, фанатка "Свит Беби".
Уже как минимум по картинке можно сказать, что игра будет лучше всяких "вейлгуардов", ожидаю что-то похожее на Готику.
Уберите оттуда все повесточное уродство
О даааа. Очередная игра от ВЕТЕРАНОВ -____-
Сколько уже таких было, и все как одна - фуфло.
Лишь бы не разорились до релиза.
А то последнее время встречались такие случаи в командах "ветеранов индустрии".
А где игра?
Больше секса!
СПГС во все поля
про оборотней, короч.
Сколько неуместного пафоса в тексте! А выйдет очередная пустышка 😁
>Unreal Engine 5
ясно
А есть альтернатива? Unity у которых условия использования кобальные? CryEngine на котором умеют работать, дай бог, двадцать человек по всей Европе? Или вбухать пол бюджета в разработку собственного движка? У эпиков лучшие условия для разработки и инструментарии лучше для молодой студии у которой денег впритык
Настолько лучший, что постоянно проседает FPS и вечные статтеры из-за всратого движка Unreal Engine 4 и 5.
Unity, Godot и CryEngine норм. Вот бы распространить движок Source 2.
Точнее, лучше для молодой БЕЗДАРНОЙ студии. А как раньше развивались молодые студии без Unreal Engine?
Это точно будет 10 из 10
Сидят там, небось, двое с половиной инвалида, которые когда-то кофе разносили на подхвате в сд проджект
Ебать какв видео ахуууительно ни чего не понятно...
олд скуп пацаны.
Если эту игру делают бывшие разработчики Ведьмака, кто же тогда делает Лесбак 4?
удивительный вопрос
Большинство тех, кто делал трилогию Ведьмака уже давно ушли из редов. Кибербаг и В4 - работа новой команды
Чуть-чуть тебя поправлю. Работа новой радужной, инклюзивной, ВОУКнутой, ЛГБТ команды. Вот так правильно!
прогрев до 27 года круто крутою прошли те времена когда игры разрабатывались за год полтора а потом через 3 месяца рекламы выходили
И вправду странно, ведь игры тогда и сейчас - одно и то же.
Ну да раньше, движок напиши, тулзы для разработки напиши. А щас клепай на УЕ5 и с нейронками хоть каждый месяц по новой части ведьмака.