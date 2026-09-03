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The Blood of Dawnwalker 03.09.2026
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир, Средневековье
7.5 491 оценка

Вышли первые русификаторы для The Blood of Dawnwalker - всего через несколько часов после релиза

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Как уже сообщалось ранее, The Blood of Dawnwalker официально вышла без поддержки русского языка - ни текста, ни субтитров, ни озвучки. Креативный директор игры Матеуш Томашкевич подтвердил, что на данный момент у студии Rebel Wolves нет планов добавлять русскую локализацию. Это решение стало серьезным разочарованием для многих игроков в России и странах СНГ, учитывая, что игра продается в регионе, а ее страница в Steam переведена на русский.

Креативный директор The Blood of Dawnwalker подтвердил, что у них нет планов добавлять русскую локализацию

Однако сообщество, как это часто бывает, не стало ждать милости от разработчиков. Уже через несколько часов после релиза стали доступны первые русификаторы для игры от энтузиастов: один от wolvovic и другой от clarkkent. Качество перевод от clarkkent можно оценить по скриншотам ниже:

Полное прохождение The Blood of Dawnwalker и список всех квестов

Что переведено: на данном этапе - текст игры, включая субтитры и элементы интерфейса. Качество перевода базовое, но уже позволяет погрузиться в сюжет без необходимости постоянно сверяться с переводчиком. Авторы обещают, что русификаторы будет "допиливаться" в будущих обновлениях. Чтобы установить русификатор, скачайте его и распакуйте содержимое в главную директорию игры: SteamLibrary\steamapps\common\The Blood of Dawnwalker.

Как быстро прокачать Коэна в The Blood of Dawnwalker и не тратить время зря
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Комментарии:  18
Ваш комментарий
Destroited

В очередной раз тупые разработчики фашисты обосрались со своей руссофобией

33
Кирюша Соулслайкович

Наигрался.

10
Laver1

Сюжет и атмосфера просто офигительная пока. Это чертовски доставляет. Но тех состояние игры плачевное. Пока для мя сюжет и мир перевешивает минусы тех состояния. Пока все так как говорили англ блогеры.

8