Вышли первые русификаторы для The Blood of Dawnwalker - всего через несколько часов после релиза

Как уже сообщалось ранее, The Blood of Dawnwalker официально вышла без поддержки русского языка - ни текста, ни субтитров, ни озвучки. Креативный директор игры Матеуш Томашкевич подтвердил, что на данный момент у студии Rebel Wolves нет планов добавлять русскую локализацию. Это решение стало серьезным разочарованием для многих игроков в России и странах СНГ, учитывая, что игра продается в регионе, а ее страница в Steam переведена на русский.

Однако сообщество, как это часто бывает, не стало ждать милости от разработчиков. Уже через несколько часов после релиза стали доступны первые русификаторы для игры от энтузиастов: один от wolvovic и другой от clarkkent. Качество перевод от clarkkent можно оценить по скриншотам ниже:

Что переведено: на данном этапе - текст игры, включая субтитры и элементы интерфейса. Качество перевода базовое, но уже позволяет погрузиться в сюжет без необходимости постоянно сверяться с переводчиком. Авторы обещают, что русификаторы будет "допиливаться" в будущих обновлениях. Чтобы установить русификатор, скачайте его и распакуйте содержимое в главную директорию игры: SteamLibrary\steamapps\common\The Blood of Dawnwalker.