Вышло крупное обновление 1.1 для вампирской RPG The Blood of Dawnwalker

Для вампирской RPG The Blood of Dawnwalker на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S вышло крупное обновление 1.1.

Главное нововведение - "Настой Возрождения Разума", который позволяет забыть все способности из веток "Мастерство меча", "Ведовство" и "Вампиризм" и вложить потраченное на них время в освоение другого набора умений. Также в игру добавили возможность гладить животных и переработали режим истории: теперь можно выбрать более легкую "Прощающую" сложность (ранее она была "Сюжетной") или новый режим истории с дополнительной боевой помощью. Для субтитров появились отдельные настройки - увеличение шрифта и включение субтитров для всех реплик диалогов.

Среди ключевых улучшений - обновление технологии генерации кадров с отдельными настройками, скорректированные анимации и движения камеры в бою, а также улучшенные прицеливание, захват цели и выход из боя с врагами. Повышена отзывчивость прицеливания и прикрепления к поверхностям при использовании "Теневого шага" и "Планарного сдвига". Кроме того, у торговцев появилась функция "Выкуп", в настройках - мертвая зона контроллера, а надетые предметы теперь скрываются при продаже. Перебалансирована стоимость улучшения предметов, особенно на высоких уровнях, и снижено здоровье кабанов и волков на высоких уровнях.

Патч также исправляет множество ошибок: застревания персонажей, бесконечные экраны загрузки, некорректное поведение NPC и врагов, проблемы с картой и маркерами, а также баги с уроном и кулдаунами способностей. Отдельно стоит отметить, что "Всепоглощающий укус" больше не блокирует сохранение игры, а полоски здоровья боссов больше не остаются на экране после выхода из боя. Улучшены освещение, тени, текстуры и анимации, устранены проблемы с пропадающей музыкой в бою и некорректными звуками.

Разработчики также сообщили об известной проблеме: игра может вылетать при переключении "FrameGen" с "ВЫКЛ" на "ВКЛ", но только на видеокартах "AMD Radeon RX 9070 XT" - этот вопрос уже изучается.