Звезды Baldur's Gate 3 и The Blood of Dawnwalker рассказали о специфике работы над вампирскими образами

Издательство Bandai Namco и студия Rebel Wolves опубликовали эксклюзивное видеоинтервью, приуроченное к недавнему релизу мрачной ролевой игры The Blood of Dawnwalker. Главными героями материала стали два известных британских актера — Уилл де Рензи-Мартин и Нил Ньюбон, которые встретились, чтобы обсудить феномен популярности вампирских образов в игровой индустрии.

Нил Ньюбон, получивший всемирное признание за роль харизматичного эльфийского вампира Астариона в Baldur’s Gate 3, провел диалог с де Рензи-Мартином, который подарил голос и внешность Коэну — центральному персонажу The Blood of Dawnwalker. Актеры детально разобрали специфику работы у микрофона, сессии захвата движений (motion capture), а также подискутировали на тему того, как передать баланс между звериной натурой хищника и угасающей человечностью.

В ходе беседы Ньюбон и де Рензи-Мартин провели параллели между своими героями. Несмотря на общее вампирское бремя, контекст их историй кардинально отличается. Астарион веками находился в рабстве, борясь за обретенную свободу, в то время как Коэн в The Blood of Dawnwalker — это молодой крестьянин из Европы XIV века, который только что подвергся насильственной трансформации на фоне бушующей чумы. В зависимости от решений игрока, Коэн может либо ожесточенно цепляться за свою человеческую душу, либо полностью принять проклятую силу.

Новая экшен-RPG от студии Rebel Wolves доступна на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Проект представляет собой мрачную «песочницу» в сеттинге Карпатских гор, где игровой процесс завязан на смене дня и ночи. Днем Коэн сохраняет человеческий облик, но с наступлением темноты превращается в «Рассветного путника» (Dawnwalker), получая сверхъестественные боевые способности.