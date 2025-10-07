Состоялся релиз ролевого экшена Blood of Mehran, вдохновленного сказками "Тысяча и одной ночи"

Студия Permanent Way Game Co. и издательство Blowfish Studios выпустили новый ролевой экшен под названием Blood of Mehran. Проект уже доступен для игроков на ПК. Сюжет игры основан на мотивах знаменитого сборника сказок "Тысяча и одной ночи" и повествует о воине Мехране, который вынужден вновь взяться за оружие после того, как его мирная жизнь была разрушена.

Разработчики предлагают игрокам исследовать мир, вдохновленный Древней Месопотамией, с его песчаными дюнами, шумными базарами и величественными дворцами. Игровой процесс сочетает в себе несколько механик. Игроки могут сражаться с врагами в ближнем бою, используя комбинации мечей и щита или парных клинков, вести бой на расстоянии с помощью лука и стрел, либо действовать скрытно, незаметно проскальзывая мимо противников. В игре также присутствует система прокачки персонажа с деревом навыков для улучшения способностей героя.

На данный момент Blood of Mehran получила в основном отрицательные отзывы от пользователей в Steam. Игроки жалуются на то, что финальная версия сильно отличается от рекламных материалов. Среди основных претензий выделяют устаревшую графику и лицевые анимации, а также медленную и неотзывчивую боевую систему. Пользователи также отмечают слабую оптимизацию, проблемы с работой камеры и невыразительную озвучку. В то же время некоторые игроки положительно оценили саундтрек, общую атмосферу и сеттинг.