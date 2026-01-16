"Бесплатная раздача в EGS - отличная реклама для продаж в Steam", - заявил издатель шутера Blood West

Соучредитель и генеральный директор New Blood Interactive Дэйв Ошри прославился не только как глава инди-издательства, но и как активный пользователь социальной сети X (ранее Twitter), где он часто делится своими мыслями, а иногда и отраслевыми наблюдениями. Недавно Ошри показал последний пример того, как геймеры ненавидят использовать Epic Games Store и предпочитают Steam.

В ответ на мем о том, как игроки предпочитают платить за игру в Steam, а не получать её бесплатно в Epic Games Store, Ошри привёл реальный пример ситуации. Инди-шутер Blood West был бесплатным 20 декабря 2025 года, и к моменту окончания акции он вошёл в число 20 игр, которые помогли Epic сэкономить игрокам 550 долларов, если бы они захотели приобрести все 20 игр по полной цене без скидки.

Но это не имеет значения для игроков, потому что они всё равно не пользуются Epic Games Store. Они пользуются Steam, и когда появляется возможность купить игру со скидкой в ​​Steam или получить её бесплатно в Epic Games Store, они предпочитают покупать её в Steam.

Blood West была бесплатной в EGS во время праздников и продалась примерно на 200% лучше в Steam в тот же день. Раньше я думал, что EGS — это маркетинговая чёрная дыра, но оказывается, что бесплатная игра в Epic — это отличная реклама для продаж в Steam!

Ошри продолжил объяснять, что когда игра становится бесплатной в Epic Games Store, Epic предлагает разработчикам единовременную выплату роялти за период бесплатной доступности, и все эти деньги напрямую поступают разработчику Blood West, компании Hyperstrange.

New Blood не получает никаких роялти от EGS, мы позволяем Hyperstrange забрать 100% — так что они получили кучу денег за бесплатную раздачу, вкладывают эти деньги в разработку нового DLC, а мы также получили больше продаж в Steam.

В ответ на вопрос другого пользователя Ошри рассказал, что ранее в тот же день дал интервью, где сказал:

Epic может отдавать разработчикам 100% от продаж, и это ничего не значит, если продаж нет, лол. ЧТО ТАКОЕ 100% ОТ 0 долларов?

Ещё в декабре, когда Epic Games проводила свои предновогодние раздачи подарков, основатель The Astronauts Адриан Хмелярц прямо и, пожалуй, лучше всего выразился: «EGS — это магазин, а Steam — это сообщество». Пример Ошри сегодня — лишь последний из множества примеров, подтверждающих, что игроки предпочитают оставаться верными своим сообществам.