Blood West выйдет на PS5 и Xbox Series 16 октября

Компании-издатели New Blood Interactive и Hyperstrange объявили, что 16 октября выпустят стелс-шутер от первого лица по мотивам Дикого Запада Blood West для PlayStation 5 и Xbox Series. Также будет доступно загружаемое дополнение «Dead Man’s Promise».

Blood West впервые вышла в раннем доступе на ПК в Steam 10 февраля 2022 года, а полный релиз состоялся 5 декабря 2023 года. DLC Dead Man’s Promise вышло 18 декабря 2024 года.

Легенды Дикого Запада встречаются с потусторонним ужасом в Blood West — захватывающем стелс-шутере от первого лица. Станьте стрелком-нежитью, обречённым скитаться по бесплодным землям, пока не найдёт способ снять проклятие и освободить свою душу.