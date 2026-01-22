Глава Epic Games Тим Суини обвинил Гейба Ньюэлла в том, что ему важнее "яхты и алмазные зубы", чем пользователи Steam

В ходе публичной дискуссии о конкуренции между игровыми площадками глава Epic Games Тим Суини позволил себе резкий личный выпад в адрес Гейба Ньюэлла, основателя и руководителя компании Valve. Суини намекнул, что Ньюэлл тратит средства на личную роскошь вместо инвестиций в развитие Steam и сообщество игроков.

Конфликт разгорелся после успеха игры Blood West, продажи которой в Steam значительно выросли после ее бесплатной раздачи в Epic Games Store. Комментируя этот феномен, Суини заявил, что политика бесплатных раздач повышает узнаваемость игр на всех платформах, и подчеркнул преимущества конкуренции для игроков и разработчиков.

Однако центральным моментом высказываний Тима Суини стала прямая атака на руководство главного конкурента. Сравнивая бизнес-модели двух компаний, глава Epic Games заявил:

Значительная часть наших доходов реинвестируется в привлечение пользователей через программу бесплатных игр, что представляет собой совершенно иной подход, чем у тех, кто тратит деньги на яхты и алмазные зубы.

Этот комментарий является отсылкой к общеизвестному увлечению Гейба Ньюэлла дорогими яхтами, а также к популярному интернет-мему, в котором его улыбка украшена алмазами (хотя изображение, вероятно, создано с помощью ИИ).

Эксперты отмечают, что переход Свини на личности свидетельствует об обострении конкурентной борьбы. Вместо обсуждения бизнес-моделей глава Epic Games выбрал тактику публичной дискуссии о личных тратах конкурента, что редко встречается в корпоративных коммуникациях игровой индустрии.

Пока Valve традиционно воздерживается от публичных комментариев. Компания Ньюэлла годами придерживается стратегии молчания, предпочитая действовать через обновления платформы Steam и свои продукты. Ожидается, что и на этот раз ответа не последует, а конкурентная борьба продолжит разворачиваться на рынке, а не в соцсетях.