Глава Epic Games Тим Суини обвинил Гейба Ньюэлла в том, что ему важнее "яхты и алмазные зубы", чем пользователи Steam

Blood West 10.02.2022
Экшен, Шутер, Ужасы, Инди, От первого лица, Ретро, Вестерн
7 160 оценок

В ходе публичной дискуссии о конкуренции между игровыми площадками глава Epic Games Тим Суини позволил себе резкий личный выпад в адрес Гейба Ньюэлла, основателя и руководителя компании Valve. Суини намекнул, что Ньюэлл тратит средства на личную роскошь вместо инвестиций в развитие Steam и сообщество игроков.

Конфликт разгорелся после успеха игры Blood West, продажи которой в Steam значительно выросли после ее бесплатной раздачи в Epic Games Store. Комментируя этот феномен, Суини заявил, что политика бесплатных раздач повышает узнаваемость игр на всех платформах, и подчеркнул преимущества конкуренции для игроков и разработчиков.

Однако центральным моментом высказываний Тима Суини стала прямая атака на руководство главного конкурента. Сравнивая бизнес-модели двух компаний, глава Epic Games заявил:

Значительная часть наших доходов реинвестируется в привлечение пользователей через программу бесплатных игр, что представляет собой совершенно иной подход, чем у тех, кто тратит деньги на яхты и алмазные зубы.

Этот комментарий является отсылкой к общеизвестному увлечению Гейба Ньюэлла дорогими яхтами, а также к популярному интернет-мему, в котором его улыбка украшена алмазами (хотя изображение, вероятно, создано с помощью ИИ).

Эксперты отмечают, что переход Свини на личности свидетельствует об обострении конкурентной борьбы. Вместо обсуждения бизнес-моделей глава Epic Games выбрал тактику публичной дискуссии о личных тратах конкурента, что редко встречается в корпоративных коммуникациях игровой индустрии.

Пока Valve традиционно воздерживается от публичных комментариев. Компания Ньюэлла годами придерживается стратегии молчания, предпочитая действовать через обновления платформы Steam и свои продукты. Ожидается, что и на этот раз ответа не последует, а конкурентная борьба продолжит разворачиваться на рынке, а не в соцсетях.

Комментарии:  62
smallhell

Стим самая развитая площадка с точки зрения возможностей для игроков (а соответственно и разработчиков с издателями).
Даже если Гейбу яхты важнее чем пользователи Стим, он все равно сделал для них больше чем кто-либо другой. Если Гейб плохой, то остальные просто отвратительны.

47
JohnyKitamao

стим это лаунчер, а не площадка
хватит уже чушь нести

44
-zotik- JohnyKitamao

Лаунчер это что бы что то включать. Там кроме включения игр ничего больше нет? Одна только функция?

18
Nodas JohnyKitamao
стим это лаунчер, а не площадка

Бред не пиши Стим это полноценное сообщество, со своим комьюнити, группами, обсуждениями и прочее, а не просто лаунчер

14
Kypощyп
Значительная часть наших доходов реинвестируется в привлечение пользователей через программу бесплатных игр, что представляет собой совершенно иной подход, чем у тех, кто тратит деньги на яхты и алмазные зубы.

P.s:

Эксперты отмечают, что переход Свини на личности свидетельствует об обострении конкурентной борьбы.

Лол, "Борьбы". Это просто злобные пыхтения от отчаяния и своей полной неконкурентоспособности.

26
JohnyKitamao

а в чём зависть то? тим свин зарабатывает ГОРАЗДО больше габена

14
Антон Патриарх Логвинов JohnyKitamao

Когда у тебя куча бабок, они уже отходят на второй план, хочется чтобы тебя боготворили. Хряку очевидно завистно и жопа горит, что несмотря на все свои вложения в эпикстор, никто к нему идти не хочет, наоборот, стим только больше аудитории набирает с каждым годом. Хряку тоже хочется. Хряк не знает как уже людей заманивать. Хряк злится и брызжет слюной от безнадёги.

5
-zotik- JohnyKitamao

Его кошелек видел? Справки о доходах обоих? Кто ты воин?

8
ДаДжи

ну как бы да.жирдяй стрежет бабло с игроков и разработчиков,живет на широкую ногу и класть он хотел и на первых и на вторых.какие то недомерки все ещё ждут от него игр,в то время как жлоб ржет им в лицо и думает как бы ещё ограбить лохов.ну...давайте создадим приблуду,типа консоли и хотя бы за счет хайпа попробуем подоить рынок консолей,а то сонька стрежет бабло,а у жирдяя аж яхта обвисла от зависти((

21
Evil_Babai

Как сказать, что ты не шаришь в индустрии, не говоря это напрямую.

4
prorock Evil_Babai

Просто скажи ему, что он не шарит в индустрии, но не напрямую

2
BluntZebulon Evil_Babai

Смотри вправо -> смотри вниз _

(не шаришь)

tarantoga

Тим Суини это мессия игровой индустрии. Создал монейший игровой движок, который позволил создавать ааа-игры обычным компаниям. Успех его движка позволил всяким Юнити, годотам и прочим занять свою нишу. Теперь любой школьник создаст свой инди-рргалик без труда.

Габен же обычный стяжатель, сидит на процентах от продажи продуктов, созданных с помощью инструмента того же Суини. Где его движка сорс, какие игры созданы на нем за последнее время?

7
ОгурчикЮрец

Сам так же хочет.

Ну пока не может.

Ну и как бы у него деньги за все это время, думаю накопились. Чего ему себя не побаловать. Уже не молодой, хочет и по шиковать сильнее.

Или он должен всю свою прибыль тратить на стим?

Ну стиму и вправду фиолетово, особенно на всякие группы в стиме. А там ой как много всякого.

6
AllConforD

"Конфликт разгорелся после успеха игры Blood West, продажи которой в Steam значительно выросли после ее бесплатной раздачи в Epic Games Store."

Переход с оскорблениями на личность, в споре, говорит лишь о том, что оскорбляющий проиграл. Свини это признать не в состоянии, ибо для этого нужно выйти из режима - вселенская зависть. С другой стороны, приятно смотреть как плющит лицемера, клоуна, который тупо решил купить уважение игроков бесплатным сыром и навязыванием на РС эксклюзивности - этой раковой опухоли игровой индустрии. Не вышло, что, имхо, логично, уважение как правило заслуживается хорошими делами, а не мусором изо рта. Карма, Свини, еще не настигла, но, пинки под “точку опоры” он получает регулярно, что в данном случае, имхо, справедливо.

6
Антон Патриарх Логвинов

Какой же додик, боже, ну какой он додик.

Вот не получается у него честно конкурировать. Игры раздаёт бесплатно, экзы покупает, а всё никто к нему идти не хочет. Походу только ныть и гразно словоблудить остаётся дегану на главе эпиков. Как же ему хочется задеть Габена, чтобы тот ответил, хоть как-то на него обратил своё внимание, но Габену насрать.

Конфликт разгорелся после успеха игры Blood West, продажи которой в Steam значительно выросли после ее бесплатной раздачи в Epic Games Store

Поржал. Т.е. люди настолько не хотят идти в его ларёк, что предпочитают платную стимовскую версию бесплатной от эпиков?

4
JohnyKitamao

при этом рубит бабла больше))

4
Антон Патриарх Логвинов JohnyKitamao

Насчёт больше хз, не видел сравнений, но с форточки бабла ему прилетает будь здоров. И честно говоря, что-то не вижу я у эпиков так называемое "реинвестирование" выручки обратно на развитие их ларька. Как был неудобный дерьмолончер без функций, так и остался. А я захожу туда раз в год-два, так что разницу бы заметил.

3
ZAUSA
Поржал. Т.е. люди настолько не хотят идти в его ларёк, что предпочитают платную стимовскую версию бесплатной от эпиков?

Люди собирают мусор на аккаунтах, считая это инвестицией: типа, он от этого дороже, типа, когда-нибудь его можно будет продать как скины CS.

1
JohnyKitamao

как будто тиму свину не бабки важнее) как и всем людям в принципе

3
Kalaka Whitewing

По факту, никакого развития у Steam'а сейчас нет, а у EGS и подавно.

3
Кей Овальд

Ага, вот только Гейб, даже тупо отлёживаясь на своей новенькой яхте, уделывает ваш Эпик подчистую.

2
