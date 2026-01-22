Глава Epic Games Тим Суини обвинил Гейба Ньюэлла в том, что ему важнее "яхты и алмазные зубы", чем пользователи Steam

В ходе публичной дискуссии о конкуренции между игровыми площадками глава Epic Games Тим Суини позволил себе резкий личный выпад в адрес Гейба Ньюэлла, основателя и руководителя компании Valve. Суини намекнул, что Ньюэлл тратит средства на личную роскошь вместо инвестиций в развитие Steam и сообщество игроков.
Конфликт разгорелся после успеха игры Blood West, продажи которой в Steam значительно выросли после ее бесплатной раздачи в Epic Games Store. Комментируя этот феномен, Суини заявил, что политика бесплатных раздач повышает узнаваемость игр на всех платформах, и подчеркнул преимущества конкуренции для игроков и разработчиков.
Однако центральным моментом высказываний Тима Суини стала прямая атака на руководство главного конкурента. Сравнивая бизнес-модели двух компаний, глава Epic Games заявил:
Значительная часть наших доходов реинвестируется в привлечение пользователей через программу бесплатных игр, что представляет собой совершенно иной подход, чем у тех, кто тратит деньги на яхты и алмазные зубы.
Этот комментарий является отсылкой к общеизвестному увлечению Гейба Ньюэлла дорогими яхтами, а также к популярному интернет-мему, в котором его улыбка украшена алмазами (хотя изображение, вероятно, создано с помощью ИИ).
Эксперты отмечают, что переход Свини на личности свидетельствует об обострении конкурентной борьбы. Вместо обсуждения бизнес-моделей глава Epic Games выбрал тактику публичной дискуссии о личных тратах конкурента, что редко встречается в корпоративных коммуникациях игровой индустрии.
Пока Valve традиционно воздерживается от публичных комментариев. Компания Ньюэлла годами придерживается стратегии молчания, предпочитая действовать через обновления платформы Steam и свои продукты. Ожидается, что и на этот раз ответа не последует, а конкурентная борьба продолжит разворачиваться на рынке, а не в соцсетях.
Стим самая развитая площадка с точки зрения возможностей для игроков (а соответственно и разработчиков с издателями).
Даже если Гейбу яхты важнее чем пользователи Стим, он все равно сделал для них больше чем кто-либо другой. Если Гейб плохой, то остальные просто отвратительны.
стим это лаунчер, а не площадка
хватит уже чушь нести
Лаунчер это что бы что то включать. Там кроме включения игр ничего больше нет? Одна только функция?
Бред не пиши Стим это полноценное сообщество, со своим комьюнити, группами, обсуждениями и прочее, а не просто лаунчер
P.s:
Лол, "Борьбы". Это просто злобные пыхтения от отчаяния и своей полной неконкурентоспособности.
а в чём зависть то? тим свин зарабатывает ГОРАЗДО больше габена
Когда у тебя куча бабок, они уже отходят на второй план, хочется чтобы тебя боготворили. Хряку очевидно завистно и жопа горит, что несмотря на все свои вложения в эпикстор, никто к нему идти не хочет, наоборот, стим только больше аудитории набирает с каждым годом. Хряку тоже хочется. Хряк не знает как уже людей заманивать. Хряк злится и брызжет слюной от безнадёги.
Его кошелек видел? Справки о доходах обоих? Кто ты воин?
ну как бы да.жирдяй стрежет бабло с игроков и разработчиков,живет на широкую ногу и класть он хотел и на первых и на вторых.какие то недомерки все ещё ждут от него игр,в то время как жлоб ржет им в лицо и думает как бы ещё ограбить лохов.ну...давайте создадим приблуду,типа консоли и хотя бы за счет хайпа попробуем подоить рынок консолей,а то сонька стрежет бабло,а у жирдяя аж яхта обвисла от зависти((
Как сказать, что ты не шаришь в индустрии, не говоря это напрямую.
Просто скажи ему, что он не шарит в индустрии, но не напрямую
Смотри вправо -> смотри вниз _
(не шаришь)
Тим Суини это мессия игровой индустрии. Создал монейший игровой движок, который позволил создавать ааа-игры обычным компаниям. Успех его движка позволил всяким Юнити, годотам и прочим занять свою нишу. Теперь любой школьник создаст свой инди-рргалик без труда.
Габен же обычный стяжатель, сидит на процентах от продажи продуктов, созданных с помощью инструмента того же Суини. Где его движка сорс, какие игры созданы на нем за последнее время?
Сам так же хочет.
Ну пока не может.
Ну и как бы у него деньги за все это время, думаю накопились. Чего ему себя не побаловать. Уже не молодой, хочет и по шиковать сильнее.
Или он должен всю свою прибыль тратить на стим?
Ну стиму и вправду фиолетово, особенно на всякие группы в стиме. А там ой как много всякого.
"Конфликт разгорелся после успеха игры Blood West, продажи которой в Steam значительно выросли после ее бесплатной раздачи в Epic Games Store."
Переход с оскорблениями на личность, в споре, говорит лишь о том, что оскорбляющий проиграл. Свини это признать не в состоянии, ибо для этого нужно выйти из режима - вселенская зависть. С другой стороны, приятно смотреть как плющит лицемера, клоуна, который тупо решил купить уважение игроков бесплатным сыром и навязыванием на РС эксклюзивности - этой раковой опухоли игровой индустрии. Не вышло, что, имхо, логично, уважение как правило заслуживается хорошими делами, а не мусором изо рта. Карма, Свини, еще не настигла, но, пинки под “точку опоры” он получает регулярно, что в данном случае, имхо, справедливо.
Какой же додик, боже, ну какой он додик.
Вот не получается у него честно конкурировать. Игры раздаёт бесплатно, экзы покупает, а всё никто к нему идти не хочет. Походу только ныть и гразно словоблудить остаётся дегану на главе эпиков. Как же ему хочется задеть Габена, чтобы тот ответил, хоть как-то на него обратил своё внимание, но Габену насрать.
Поржал. Т.е. люди настолько не хотят идти в его ларёк, что предпочитают платную стимовскую версию бесплатной от эпиков?
при этом рубит бабла больше))
Насчёт больше хз, не видел сравнений, но с форточки бабла ему прилетает будь здоров. И честно говоря, что-то не вижу я у эпиков так называемое "реинвестирование" выручки обратно на развитие их ларька. Как был неудобный дерьмолончер без функций, так и остался. А я захожу туда раз в год-два, так что разницу бы заметил.
Люди собирают мусор на аккаунтах, считая это инвестицией: типа, он от этого дороже, типа, когда-нибудь его можно будет продать как скины CS.
как будто тиму свину не бабки важнее) как и всем людям в принципе
По факту, никакого развития у Steam'а сейчас нет, а у EGS и подавно.
Ага, вот только Гейб, даже тупо отлёживаясь на своей новенькой яхте, уделывает ваш Эпик подчистую.